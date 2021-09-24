Алексей Навальный назвал Google и Apple помощниками Путина
Российский политик Алексей Навальный раскритиковал IT-компании за блокировку "Умного голосования". Об этом он написал на своей станице в социальной сети Instagram.
Российский политик Алексей Навальный раскритиковал IT-компании за блокировку "Умного голосования". Об этом он написал на своей станице в социальной сети Instagram.
Навального удивило, "как покорно всемогущий Big Tech превратился" в помощников Владимира Путина, "фальсифицирующего результаты".
Политик отдельно отметил, что "страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым", которого он "не ожидал увидеть в списке "путинских блокировщиков"". Навальный напомнил, как несколько лет назад был на митинге против блокировки Telegram в России. Он подчеркнул, что сделал бы это снова.
"Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т. д., - честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов", - продолжает он.
Напомним, что перед выборами в Государственную думу в России Apple и Google удалили из своих магазинов приложение "Навальный" с функцией "Умного голосованиия". Google также удалил два гугл-дока со списками кандидатов и два видео с YouTube, где также фигурировали их фамилии.
В свою очередь, Telegram заблокировал бота, который показывал список кандидатов "Умного голосования" по каждому участку. Основатель мессенджера Павел Дуров сказал, что это "традиция дня тишины" перед выборами, однако при многодневном голосовании в России день тишины отменен.