Алексей Навальный назвал Google и Apple помощниками Путина

Навального удивило, "как покорно всемогущий Big Tech превратился" в помощников Владимира Путина, "фальсифицирующего результаты".

"Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", - пишет Алексей Навальный.

Политик отдельно отметил, что "страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым", которого он "не ожидал увидеть в списке "путинских блокировщиков"". Навальный напомнил, как несколько лет назад был на митинге против блокировки Telegram в России. Он подчеркнул, что сделал бы это снова.

"То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших", - заявил Навальный.

"Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т. д., - честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов", - продолжает он.

Напомним, что перед выборами в Государственную думу в России Apple и Google удалили из своих магазинов приложение "Навальный" с функцией "Умного голосованиия". Google также удалил два гугл-дока со списками кандидатов и два видео с YouTube, где также фигурировали их фамилии.