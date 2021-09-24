Уролог: Лечение не делает инвалидом. Лечение помогает сохранить качество жизни

Др. Ваганов подчеркивает, что у значительной части злокачественных опухолей симптомы появляются только на поздних стадиях, когда труднее говорить о полном излечении и сохранении полноценного качества жизни. Поэтому каждому мужчине в возрасте старше 50 лет на проверку к урологу надо ходить по крайней мере раз в год. Параллельно этому необходимо регулярно делать анализ крови на ПСА, который является первым и самым простым шагом в диагностике рака простаты. Мужчинам, у которых в семье был обнаружен рак простаты, этот анализ следовало бы делать уже с 45-летнего возраста.

Для своевременной диагностики рака почек, как мужчинам, так и женщинам, было бы важно по крайней мере раз в год проводить ультрасонографию брюшной полости.

Следует помнить, что несмотря на то, что онкологические болезни чаще бывают у пожилых людей, они, к сожалению, встречаются и у людей в возрасте 30-40 лет. Поэтому своевременные проверки здоровья важны на протяжении всей жизни.

Лечение недержания мочи

Опрос, проведенный Европейской Ассоциацией урологов, показал, что примерно 27% из числа людей, страдающих от недержания мочи, избегают обсуждения этой проблемы даже со специалистами здравоохранения. Латвийская Ассоциация урологов подчеркивает, что при сотрудничестве пациента с врачом можно найти решение любой проблемы. В том числе и проблемы недержания мочи, о которой люди стесняются говорить, зачастую страдая молча.

Одним из способов улучшения качества жизни пациента являются регулярные физические упражнения для укрепления мышц тазового дна. Комплекс упражнений лучше всего составить вместе с физиотерапевтом и урологом, адоптировав его для индивидуальной ситуации каждого пациента. Однако в своей основе эти упражнения базируются на регулярном напряжении мышц тазового дна, способствуя их выносливости и снижая риск протекания. Ключом к успеху в данном случае являются терпение и регулярное выполнение упражнений.

Если физиотерапия не дала желаемого результата, то возможны также медикаментозные или хирургические решения. В зависимости от степени недержания мочи, может быть выполнена имплантация слинга или искусственного мочевого сфинктера. Оба метода помогают надолго избавиться от недержания мочи, улучшив качество жизни пациента.

Наиболее подходящий метод лечения недержания мочи посоветует уролог.

Ключ к успеху - осведомленность пациента и коммуникация