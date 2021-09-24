Пт, 24.09.2021
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Уролог: Лечение не делает инвалидом. Лечение помогает сохранить качество жизни

ФОТО: Пресс-фото

20-24 сентября отмечается Международная неделя урологии, когда во всем мире привлекают внимание к профилактике и возможностям лечения урологических болезней, кроме того, информируют общество о новейших методах лечения. В 2021 году международной темой стало недержание мочи. Эта сенситивная тема чаще всего затрагивает женщин, но страдают от нее и мужчины. Хорошая новость - в наше время это можно лечить. Однако Латвийская Ассоциация урологов обращает внимание - надо думать не только о процессе лечения, но и о причинах, по которым возникло это недержание. 

Ведь зачастую, если обратиться к специалисту своевременно, то можно избежать проблемы, сохранив столь важное качество жизни.

Одна из причин недержания мочи - отсутствие своевременной диагностики

"Часто недержание мочи, особенно у мужчин, бывает связано с урологическими операциями, например, хирургическим лечением злокачественных опухолей. Однако печальный факт состоит в том, что подобных последствий операций можно было бы избежать, если бы люди относились к своему здоровью более ответственно. Современная медицина продвинулась очень далеко вперед, специалисты научились выполнять даже самые сложные, спасающие жизнь операции.

К сожалению, в обществе по-прежнему господствует мнение, что лечение рака делает человека инвалидом, и люди избегают обращения к врачу.

На самом же деле, благодаря своевременно начатому лечению с применением современных технологий, которые доступны и в Латвии, мы можем не только вылечить пациента, но и сохранить его качество жизни. Эти технологии позволяют выполнять операции без разрезов, не только полностью ликвидируя опухоль, но и сокращая время восстановления и испытываемый при этом дискомфорт. Уже через 2 недели человек может вернуться к работе, а через полгода оставить рак в прошлом.  Это помогает также предотвратить столь неприятное недержание мочи или в случае рака простаты - эректильную дисфункцию. Главное условие этих успешных историй - начать лечение на ранней стадии болезни", - говорит президент Латвийской Ассоциации урологов, Др. Петерис Вагановс.

Др. Ваганов подчеркивает, что у значительной части злокачественных опухолей симптомы появляются только на поздних стадиях, когда труднее говорить о полном излечении и сохранении полноценного качества жизни. Поэтому каждому мужчине в возрасте старше 50 лет на проверку к урологу надо ходить по крайней мере раз в год. Параллельно этому необходимо регулярно делать анализ крови на ПСА, который является первым и самым простым шагом в диагностике рака простаты. Мужчинам, у которых в семье был обнаружен рак простаты, этот анализ следовало бы делать уже с 45-летнего возраста.

Для своевременной диагностики рака почек, как мужчинам, так и женщинам, было бы важно по крайней мере раз в год проводить ультрасонографию брюшной полости.

Следует помнить, что несмотря на то, что онкологические болезни чаще бывают у пожилых людей, они, к сожалению, встречаются и у людей в возрасте 30-40 лет. Поэтому своевременные проверки здоровья важны на протяжении всей жизни.

Лечение недержания мочи

Опрос, проведенный Европейской Ассоциацией урологов, показал, что примерно 27% из числа людей, страдающих от недержания мочи, избегают обсуждения этой проблемы даже со специалистами здравоохранения. Латвийская Ассоциация урологов подчеркивает, что при сотрудничестве пациента с врачом можно найти решение любой проблемы. В том числе и проблемы недержания мочи, о которой люди стесняются говорить, зачастую страдая молча.

Одним из способов улучшения качества жизни пациента являются регулярные физические упражнения для укрепления мышц тазового дна. Комплекс упражнений лучше всего составить вместе с физиотерапевтом и урологом, адоптировав его для индивидуальной ситуации каждого пациента. Однако в своей основе эти упражнения базируются на регулярном напряжении мышц тазового дна, способствуя их выносливости и снижая риск протекания. Ключом к успеху в данном случае являются терпение и регулярное выполнение упражнений.

Если физиотерапия не дала желаемого результата, то возможны также медикаментозные или хирургические решения. В зависимости от степени недержания мочи, может быть выполнена имплантация слинга или искусственного мочевого сфинктера. Оба метода помогают надолго избавиться от недержания мочи, улучшив качество жизни пациента.

Наиболее подходящий метод лечения недержания мочи посоветует уролог.

Ключ к успеху - осведомленность пациента и коммуникация

Др. Вагановс подчеркивает, что важно не только сотрудничество между врачом и пациентом. Столь же важна и заинтересованность пациента в своем здоровье: "Заинтересованность и осведомленность пациента является значимой частью лечения диагностированной болезни. Первое, что я всегда подчеркиваю - не надо бояться обращаться за советом к семейному врачу или другим специалистам здравоохранения, в том числе к урологам. Они помогают нам не только установить причины проблемы, но и найти наиболее успешное решение. Самая актуальная информация о лечении и современных методах лечения доступна также на сайтах больниц, позволяя пациентам найти дополнительную информацию и подходящего специалиста. Это касается как недержания мочи, так и онкологических заболеваний. Прошло то время, когда лечение, в том числе онкологическое лечение, означало остановившуюся на много месяцев жизнь, операции открытого типа, боль и длительный период восстановления. Сейчас ситуация изменилась. Если своевременно выявить болезнь, то возможно излечение с долгосрочным сохранением качества нашей жизни".


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