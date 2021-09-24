Бывший премьер-министр Каталонии Пучдемон задержан на Сардинии
Бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон, член Европейского парламента (ЕП), был арестован в четверг, 23 сентября, на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщил его адвокат.
Бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон, член Европейского парламента (ЕП), был арестован в четверг, 23 сентября, на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщил его адвокат.
"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года [международный ордер на арест], которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", - указано в заявлении.
Соратник бывшего премьер-министра Жозеп Алай сообщил в микроблоге Twitter, что Пучдемон прибыл из Брюсселя в Италию для встречи с представителями властей Сардинии и каталонским омбудсменом.
Известно, что Пучдемон был задержан в аэропорту Альгеро, а сейчас бывший глава Каталонии находится в тюрьме города Сассари. Он должен был встретиться с губернатором Сардинии Кристианом Солинасом и другими представителями местного руководства.
Как сообщается, политик уже в пятницу предстанет перед местным апелляционным судом. Обычно, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции. Оно может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.
Контекст
Напоминаем, что Европейский суд юстиции общей юрисдикции лишил Пучдемона неприкосновенности евродепутата. Он возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Далее политик бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон получил кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.