Бывший премьер-министр Каталонии Пучдемон задержан на Сардинии

"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года [международный ордер на арест], которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", - указано в заявлении.

Соратник бывшего премьер-министра Жозеп Алай сообщил в микроблоге Twitter, что Пучдемон прибыл из Брюсселя в Италию для встречи с представителями властей Сардинии и каталонским омбудсменом.

"Завтра (в пятницу) предстанет перед апелляционным судом города Сассари, который уполномочен принять решение об освобождении или экстрадиции", - добавил он.

Известно, что Пучдемон был задержан в аэропорту Альгеро, а сейчас бывший глава Каталонии находится в тюрьме города Сассари. Он должен был встретиться с губернатором Сардинии Кристианом Солинасом и другими представителями местного руководства.

Как сообщается, политик уже в пятницу предстанет перед местным апелляционным судом. Обычно, на первом заседании у задержанного спрашивают, согласен ли он на экстрадицию. В случае отказа начинается рассмотрение документов, на основании чего принимается решение об экстрадиции. Оно может быть оспорено в вышестоящих инстанциях. На это время суд определяет меру пресечения задержанному.

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