Эксперт: Невозможно установить уровень антител, защищающий от Covid-19

Как отметила руководитель IVP Даце Завадска, в публичном пространстве все чаще звучат высказывания о проведении теста на антитела, чтобы убедиться, что с течением времени уровень антител для защиты от Covid-19 остается достаточно высоким.

"В настоящее время такие тесты не нужны и не дают значимой информации", - подчеркивает профессор Завадска. IVP объясняет, почему определение уровня антител в настоящее время не помогает.

Пока невозможно определить, достаточен ли конкретный уровень антител для иммунной защиты и насколько долго. Чтобы это стало возможным, важно количество конкретных антител (correlate of immune protection), которое надежно подтверждало бы не только достаточность защиты, но и ее устойчивость.

"Для инфекции SARS CoV-2 и болезни Covid-19 это конкретное количество антител еще не определено - ни после болезни, ни после вакцинации", - сказала Завадска.

Она добавила, что данная тема активно изучается на международном и национальном уровне. Латвия также участвует в более крупных исследовательских группах, но пока достаточный уровень антител не удалось установить. Следовательно, никакой тест на антитела не может ответить на вопрос, достаточен ли уровень антител для защиты и как долго.

По словам Завадски, важно понимать, что вызванный вакцинами иммунный ответ и защита являются широкими и включают как ответ антителами, так и клеточный иммунитет. Уменьшение количества антител на периферии или в образце крови, взятом из вены, не отражает истинного ответа антител на вирус, так как защита обеспечивается комбинацией обоих типов иммунного ответа. Защита, обеспечиваемая клетками, по данным исследований, стабильна в течение как минимум шести месяцев и более после первичной вакцинации.