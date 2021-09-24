Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин обжаловал приговор
Дерек Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен. Среди прочего он назвал действия государства предвзятыми.
Дерек Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен. Среди прочего он назвал действия государства предвзятыми.
Бывший полицейский Дерек Шовин, приговоренный к лишению свободы на 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию на это судебное решение. В прошении о пересмотре дела, направленном в суд штата Миннесота в четверг, 23 сентября, Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен.
Так, экс-полицейский утверждает, что во время разбирательства были допущены ошибки присяжными и прокуратурой, а также судом при рассмотрении его дела. Еще одной причиной назван отказ суда изолировать членов коллегии присяжных и убедить их избегать всех средств массовой информации, в результате чего присяжные подверглись запугиваниям и "давлению на расовой почве". Кроме того Дерек Шовин обвинил государство в предвзятости.
Одновременно бывший полицейский попросил, чтобы производство по делу об апелляции было приостановлено до тех пор, пока ему не назначат государственного защитника.
Судебный приговор Дереку Шовину был вынесен в штате Миннеаполис в июне, в настоящее время экс-полицейский отбывает свой срок. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.
25 мая 2020 года в Миннеаполисе белокожий полицейский около девяти с половиной минут давил коленом на шею чернокожего Флойда, арестованного по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине - хотя 46-летний задержанный неоднократно жаловался на то, что не может больше дышать. В результате Флойд скончался. Его смерть, запечатленная на видео с мобильного телефона, вызвала возмущение не только в США, но и за их пределами, что послужило толчком к протестным выступлениям против расизма и полицейского насилия.
Последние слова Флойда - "Я не могу дышать" - обошли весь мир и стали девизом антирасистского движения "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение").