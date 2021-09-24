Не привитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию, въезжая в Латвию из четырех стран Европы

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения, по данным SPKC , составляет в Латвии 316,7 случая по сравнению с 255,5 случая неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 156,6.

К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Уругвай, Руанда, Чили, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

Лица, привитые от Covid-19 и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.