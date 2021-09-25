Певица Граймс и Илон Маск расстались

Глава компаний SpaceX и Tesla подтвердил изданию, что он и Граймс перестали быть парой. Но они остались в хороших отношениях и продолжают совместно воспитывать годовалого сына по имени X Æ A-XII.

Маск отметил, что причиной расставания стала частая разлука пары из-за работы, ведь работа Илона требует, чтобы он постоянно находился в Техасе или за границей, а Граймс работает в Лос-Анджелесе.

В последний раз вместе пара появилась на Met Gala в начале сентября, тогда Граймс прошлась по красной ковровой дорожке одна, а Маск присоединился к ней на банкете, передавет Lenta.ru.

Напомним, пара была вместе с 2018 года. В мае прошлого года у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Для Маска - это шестой ребенок.