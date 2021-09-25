"Я видела свое тело. Я видела, как врачи работали с ним". Эстонка поделилась переживаниями на операционном столе

По словам Рины, она пережила нечто необычное. Когда ее бессознательное тело оказалось на операционном столе, ее сознание внезапно проснулось и посмотрело на свое тело сверху. Хотя это произошло 21 год назад, Рина говорила обо всем так, как будто это произошло вчера.

"Я находилась вне своего тела, в том же положении, что и на операционном столе", - говорит она.

Женщина отмечает, что понятия не имеет, сколько времени находилась в этом положении. Не было никаких вопросов, это не имело значения.

В этот момент Рина поняла, что как будто находится в двух местах одновременно. Однако она не могла изменить то, что уже произошло или могло произойти на операционном столе. Самым удивительным было то, что женщина могла видеть все, что происходило вокруг нее.

"Я была примерно в полуметре от потолка", - вспоминает она. "Я видела свое тело. Я видела, как врачи работали с ним". Рина утверждает, что чувствовала себя бабочкой в ​​коконе.

"Но потом случилось то, что заставило сознание погрузиться обратно в мое тело. Это была огромная скорость и очень неприятное ощущение", - объясняет Рина. "После этого я была чувствительна, злилась на врачей. Я хотела их пнуть", - описывает первые эмоции, приходя в сознание.

Такие вещи случаются во всем мире

По словам исследователя смерти Карла Каснуп, опыт Рины очень похож на опыт других людей, которые смогли описать свои чувства после такого опыта.

"Люди действительно просыпаются во время наркоза", - подтвердил он. "Любопытство - сознание хочет осмотреться".

Каснуп даже планирует написать на эту тему докторскую диссертацию. По его словам, наши предположения о смерти имеют огромное влияние на наши решения в жизни. Но знаний все равно мало.

По словам исследователя, есть вещи, с которыми люди сталкиваются, находясь на грани жизни и смерти. Во-первых, до 18% попавших в эту ситуацию испытывают "выход из тела".