Вс, 26.09.2021
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Полиция сообщает, что Уна Екабсоне нашлась

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции нашла пропавшую без вести женщину 1967 года рождения - Уну Екабсоне.

Женщина выехала из Вентспилса (с улицы Дзинтару) на красной машине RENAUL CLIO (государственный номер FU 7822) к своим родственникам в Лиепаю (на улицу Стразду), но не прибыла к месту назначения. Она также не выходила на связь.


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