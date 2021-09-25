Полиция сообщает, что Уна Екабсоне нашлась
Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции нашла пропавшую без вести женщину 1967 года рождения - Уну Екабсоне.
Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции нашла пропавшую без вести женщину 1967 года рождения - Уну Екабсоне.
Женщина выехала из Вентспилса (с улицы Дзинтару) на красной машине RENAUL CLIO (государственный номер FU 7822) к своим родственникам в Лиепаю (на улицу Стразду), но не прибыла к месту назначения. Она также не выходила на связь.