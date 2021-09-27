Пн, 27.09.2021
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Инга Васильева, представитель NVD

Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

В возрасте 72 лет скончался основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Об этом в соцсетях сообщил его близкий друг Крейг Беннет.

Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Какое-то время Ланкастер боролся с рассеянным склерозом.

"Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo", - написал Беннетт.

Status Quo - британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. Status Quo рекордсмен в Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 миллионов.


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