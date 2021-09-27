Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
В возрасте 72 лет скончался основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Об этом в соцсетях сообщил его близкий друг Крейг Беннет.
В возрасте 72 лет скончался основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Об этом в соцсетях сообщил его близкий друг Крейг Беннет.
Музыкант скончался в своем доме в Австралии, где прожил 45 лет. Какое-то время Ланкастер боролся с рассеянным склерозом.
"Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo", - написал Беннетт.
Status Quo - британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. Status Quo рекордсмен в Великобритании по количеству синглов, входивших в официальный чарт. Общемировой тираж всех пластинок Status Quo к 2008 году составил 118 миллионов.