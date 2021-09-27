Пн, 27.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

СМИ: госпитализирована 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева ФОТО: Фото экрана/ YouTube/Скажи Гордеевой

СМИ сообщают, что 62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке. Об этом пишет Esquire со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Известно, что у Гузеевой отрицательный результат теста на коронавирус. Ей его сделали в больнице. Состояние звезды оценивается как стабильное. Диагноз не называется. Кроме того, есть информация о "сильном стрессе" у телеведущей. 

Telegram-канал пишет Mash, что Ларисе Андреевне стало плохо пару дней назад. У ведущей появился кашель, температура около 38, ей было трудно дышать. Есть информация, что Гузеева якобы сама сделала себе экспресс-тест на коронавирус и он был положительным.

Некоторые источники говорят о воспалении у артистки и якобы начальных признаках повреждения почек. 

Ранее советская и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала гостем программы "Скажи Гордеевой". Она рассказала о том, что поняла о русских женщинах за 14 лет, что вела программу "Давай поженимся", о депрессии и современных артистах.


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