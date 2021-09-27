Классическое печенье Selga первым изготовлено без пальмового масла

"Мы непрерывно работаем над обеспечением наилучшего качества и вкуса продуктов, руководствуясь тенденциями рынка и потребительским спросом. Еще с 2018 года наши технологи работают над сохранением неизменно хорошего вкуса нашего любимого печенья Selga, одновременно ища решения для замены пальмового масла другим сырьем растительного происхождения. Эти изменения основаны на предусмотренном стратегией устойчивости Orkla Latvija стремлении использовать устойчивое и полученное ответственным путем сырье, кроме того, и исследования показывают, что потребители, выбирая продукты питания, все больше внимания уделяют их ингредиентам", - говорит Линета Микша, директор по связям с общественностью Orkla Latvija.

Стратегия устойчивости компании предусматривает перевод производства всех брендовых продуктов предприятия с пальмового масла на другое сырье растительного происхождения. Из-за сложного производственного процесса и инвестиций в более дорогие, полученные устойчивым путем ингредиенты изменения в рецептуры продуктов вносятся постепенно. Планируется, что следующим продуктом с улучшенной рецептурой станут вафли.

"Это один из шагов, которые мы предпринимаем, чтобы производственный процесс был устойчивым и наши продукты производились из сырья, добытого ответственным способом. Следующий шаг, над которым мы уже активно работаем, - это более дружественная для окружающей среды упаковка всех продуктов Selga в ближайшие пару лет", - продолжает Линета Микша.