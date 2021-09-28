С сегодняшнего дня можно будет вернуть деньги за билеты на мероприятия

Изменения предусматривают право зрителей на возврат денег за билеты на культурные мероприятия, если организатор изменил правила проведения мероприятия и ввел требования эпидемиологической безопасности, которые не позволяют человеку посетить это мероприятие потому, что у него нет действительного сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания, или негативного теста.

Планируется, что вернуть деньги за билеты на мероприятия, продажа которых началась до 15 июня этого года, организаторы должны до 31 октября этого года.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, все посетители культурных мероприятий, которые не смогут посетить их из-за положительного результата теста на "Covid-19", смогут подать заявку на возврат стоимости билетов до 31 декабря.

В свою очередь деньги за билеты на мероприятия, продажа которых началась после 15 июня этого года, если за 48 часов до или в день мероприятия человек получит позитивный результат теста на Covid-19, организаторам мероприятия придется вернуть в течение 30 дней после мероприятия.

Поправки также предусматривают, что посетители мероприятий смогут вернуть деньги за билеты и в том случае, если не смогут посетить мероприятие по причине того, что организатор переносит его на другое время. Организатор мероприятия обязан вернуть деньги за билет по требованию лица в срок, не превышающий шести месяцев с момента отмены соответствующих ограничений.

В мае Кабинет министров постановил, что с 15 июня право на участие в мероприятиях имеют только вакцинированные и прошедшие тестирование лица.

Поправки к закону приняты для защиты интересов тех людей, которые не могут посетить мероприятия, на которые купили билеты, по причине того, что не успели вовремя или не смогли по другим причинам вакцинироваться, а также не имеют сертификата о перенесенном Covid-19.