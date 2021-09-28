Вт, 28.09.2021
Менеджмент вывел свои активы в пользу Гусельникова, но Тамраз не вложил свои активы. Это был очень странный поступок. Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka
Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Подростку выставили огромный счет за операцию, хотя она включена в список финансируемых государством

ФОТО: al7/Shutterstock.com

Семья Густава Ванагса получила счет за операцию на лице и челюсти. Такую сумму семья выплатить не в состоянии. По неизвестным причинам костные зубы у подростка не сформировались. Хотя и лицевая, и челюстно-лицевая хирургия из-за врожденных проблем со здоровьем, и дентальные имплантаты включены в список услуг, которые оплачивает государство, в действительности семьи получают отказы, сообщает программа LTV Panorāma.

В раннем детстве Густав часто смеялся. Теперь всех фотографиях, которые прислала его мама, парень очень серьезный. Густав скрывает улыбку, потому что его костные зубы не развивались, как у его сверстников, и исследования показывают, что они никогда не вырастут, возможно, из-за генетических особенностей. В некоторых местах остались молочные зубы - сколько они продержатся, ответа нет ни у кого.

Мать Густава Занда Ванага сказала: "Окончательная оценка такова, что отсутствуют как минимум 8 зубов, не считая зубов мудрости. Много слез, много было пережито. В  школе обзывали по-разному. Время от времени он рассказывал, что кто-то мог что-то сказать, но теперь он не реагирует так резко, так эмоционально, болезненно".

Специалисты сказали Занде, что сейчас подходящее время для операций, включая трансплантацию кости в местах отсутствующих зубов и установку имплантата.

Ориентировочная сумма, которую нужно оплатить за свой счет - 14 600 евро. Это деньги, которые семья не может себе позволить. Отец Густава и его сестры умер от рака восемь лет назад. Мать является единственным кормильцем обоих детей.

"Я вообще не допускала мысли, что могу обратиться к благотворительным организациям", - сказала Занда.

Однако, получив счет за восстановление зубов ребенку и поговорив с коллегой, она все же обратилась в организацию Ziedot.lv.

"Непонятно, почему медицинские манипуляции, которые на самом деле являются медицинскими, для ребенка в возрасте до 18 лет нужно оплачивать самим. Более того, такую сумму большинство латвийских родителей не в состоянии заплатить. То, что нужно собирать пожертвования, довольно печально", - сказала руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

Национальная служба здравоохранения сообщила в письме, что из государственного бюджета будет оплачивается ортодонтическое лечение врожденных переломов лица и челюстно-лицевой области до 22 лет, а также услуги лицевой и челюстно-лицевой хирургии, в том числе дентальные имплантаты. Почему тогда Густаву было отказано, неясно.

Ziedot.lv отметила, что каждый год к ним поступает несколько просьб о помощи, потому что родителям отказывают в установке имплантатов за государственные деньги. Но из-за дороговизны лечения родители не могут себе позволить лечить зубы своим детям.


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