Подростку выставили огромный счет за операцию, хотя она включена в список финансируемых государством

В раннем детстве Густав часто смеялся. Теперь всех фотографиях, которые прислала его мама, парень очень серьезный. Густав скрывает улыбку, потому что его костные зубы не развивались, как у его сверстников, и исследования показывают, что они никогда не вырастут, возможно, из-за генетических особенностей. В некоторых местах остались молочные зубы - сколько они продержатся, ответа нет ни у кого.

Мать Густава Занда Ванага сказала: "Окончательная оценка такова, что отсутствуют как минимум 8 зубов, не считая зубов мудрости. Много слез, много было пережито. В школе обзывали по-разному. Время от времени он рассказывал, что кто-то мог что-то сказать, но теперь он не реагирует так резко, так эмоционально, болезненно".

Специалисты сказали Занде, что сейчас подходящее время для операций, включая трансплантацию кости в местах отсутствующих зубов и установку имплантата.

Ориентировочная сумма, которую нужно оплатить за свой счет - 14 600 евро. Это деньги, которые семья не может себе позволить. Отец Густава и его сестры умер от рака восемь лет назад. Мать является единственным кормильцем обоих детей.

"Я вообще не допускала мысли, что могу обратиться к благотворительным организациям", - сказала Занда.

Однако, получив счет за восстановление зубов ребенку и поговорив с коллегой, она все же обратилась в организацию Ziedot.lv.

"Непонятно, почему медицинские манипуляции, которые на самом деле являются медицинскими, для ребенка в возрасте до 18 лет нужно оплачивать самим. Более того, такую сумму большинство латвийских родителей не в состоянии заплатить. То, что нужно собирать пожертвования, довольно печально", - сказала руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

Национальная служба здравоохранения сообщила в письме, что из государственного бюджета будет оплачивается ортодонтическое лечение врожденных переломов лица и челюстно-лицевой области до 22 лет, а также услуги лицевой и челюстно-лицевой хирургии, в том числе дентальные имплантаты. Почему тогда Густаву было отказано, неясно.