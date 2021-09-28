Slava Marlow дал интервью Юрию Дудю: "Две недели мысли о суициде и слезы без причины"

Слава не стесняется рассказывать, что рос в неполной семье. Он не любит свое настоящее имя Артем, потому что оно напоминает ему об отце, который бросил их с мамой. Музыкант подчеркивает, что вырос в счастливой и небольшой семье с мамой, бабушкой и дедушкой. В подростковом возрасте дед заменил ему отца. Иногда он называет его "сынок".

Перед выпуском альбома артист позвонил отцу, чтобы сказать, что он его прощает. Marlow не стал скрывать, что развод родителей он переживал сложно: "У нас был диалог, я позвонил ночью и сказал, что я не обижаюсь. Это был первый звонок за 5-6 лет".

Об успехе

Slava Marlow рассказал Юрию Дудю про выступление на Первом канале у Ивана Урганта. Он там пел песню "Ты горишь, как огонь". Певец отметил, что ему очень надоела эта песня, поэтому в эфире он исполнил ее в новой аранжировке. Артист подчеркивает, что в нем совершенно нет эпатажа. Он не ругается матом и не показывает неприличные жесты, а потому пришел на программу с черными крыльями за спиной.

Marlow заметил, что он всегда был в себе уверен и понимал, что может написать что-то лучше, чем то, что он слышит по радио. Первый свой бит он продал за 500 рублей. Слава рассказал, что не так давно с ним связывался крупный лейбл и предлагал аванс свыше 500 тысяч долларов за контракт с ним на будущие треки.

"Мне было как-то не по себе... Я боялся попасть в какой-то Black Star", - объяснил он.

О депрессии

Slava Marlow честно рассказал Дудю о депрессии, которая началась в октябре прошлого года: "Я сильно боялся что-то с этим делать. Я не особо осознавал, что со мной. В России особо не говорят о ментальном здоровье и что оно важно".

Он думал, что разленился или в плохом настроении. Слава заметил, что даже не мог объяснить никому, что с ним. Он думал, что это временно, но становилось только хуже.

Артист обратился к психотерапевту и начал медикаментозное лечение. Он подчеркнул, что это радикальный способ и он не всем подходит: "Я понимаю, что не при каждом лечении нужно прибегать к антидепрессантам, потому что это не всем идет. Тем не менее я взял ответственность... Я это делал под наблюдением мамы", - рассказал Marlow.

Во время депрессии тяжелее всего было тогда, когда две недели его посещали мысли о суициде: "Две недели мысли о суициде и слезы без причины". Слава подчеркивает, что он редко плакал в сознательном возрасте, но тут слезы просто полились рекой.

"Это было три-четыре месяца назад. Это самый пик был. Я плохо помню тот промежуток", - откровенно признался он.

После того как он рассказал о депрессии на YouTube, его известные коллеги признались, что у них тоже есть психологические проблемы, в частности затяжная депрессия. Подписчики Славы разделились на два лагеря. Часть поддержала молодого человека, а часть не понимает, как он может жаловаться.

Выбраться из этого состояния артисту помогла его мама, которая по образованию психотерапевт. Она помогла Славе найти специалиста и подобрать препараты.

О личной жизни

Изначально Слава категорически не хотел говорить о личном. Он отметил, что это всегда сложно, когда ты медийный человек. Правда, позже рэпер признался, что любит Карину Карамбейби и они все-таки встречаются.

"Я рассказал ей об этом перед концертом группы "Френдзона". Как это звучало: "У меня для тебя плохие новости: ты мне нравишься". Мне отвечают: "И у меня для тебя: ты мне тоже". А потом мы сидим и говорим: "Вот дерьмо, чел", - вспоминает артист.