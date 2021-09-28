Павлютс призывает родителей не отправлять в школу больных детей

Министр сообщил, что с 24 августа по 26 сентября было зарегистрировано 13 667 случаев Covid-19, в том числе 1658 (или 12%) случаев выявлено в результате скрининга работников и учащихся образовательных учреждений, из них 1417 человек (или 85,4%) были в возрасте 6-19 лет.