Сб, 2.10.2021
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Андрей Губин, артист

Перебравшись на полки супермаркетов, биопродукты успешно "отделались" от образа эксклюзивного продукта
Что покупателю предлагают латвийские производители биопродуктов?

ФОТО: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija/Matīss Markovskis

Еще несколько лет назад выбор органических продуктов питания, произведенных и обработанных в Латвии, был доступен в 10 супермаркетах, а большая часть из них  импортировалась из Германии. Кроме того, органический продукт, или биопродукт, позиционировался главным образом как деликатес, который стоит дороже, чем другие продукты. В сотрудничестве с кампанией Rimi Latvija "Взрасти Латвию" мы пригласили на беседу Райвиса Бахштейнса, представителя Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства (LBLA), чтобы выяснить, какие перемены пережил рынок латвийских биологических продуктов питания и каково актуальное предложение сейчас. 

Что покупателям предлагают производители биопродуктов? 

Представитель LBLA Райвис Бахштейнс ФОТО: Пресс-фото

"Ситуация кардинально изменилась, так как сейчас в супермаркетах и в розничной торговле в целом каждый по доступной цене может купить органическую молочную продукцию от нескольких производителей. Не только молоко и кефир, но и йогурты, масло и сыры разных сортов - от "Голландского" до сыра с голубой плесенью, как и органически сертифицированные местные продукты из козьего молока", - рассказывает Райвис Бахштейнс. 

Переработкой органического молока занимаются такие известные широкому кругу потребителей местные переработчики, как AS Tukuma piens, AS Talsu piensaimnieks, AS Smiltenes piens, AS Cesvaines piens, AS Lazdonas piensaimnieks, AS Preiļu siers, LPKS Viļāni, AS Limbažu siers, SIA Trikātas pienotava и другие компании.

Представитель LBLA отмечает, что продукты из переработанного зерна, выращенного на латвийских органических фермах, также широко доступны, и в основном это различные зерновые хлопья. "К тому же с запуском завода по переработке биозерна AS Dobeles dzirnavnieks, который состоялся в этом году, можно прогнозировать, что доля продукции в этом сегменте будет только расти и со временем к хлопьям и муке добавятся макаронные изделия органического производства из Добеле".

Также стоит отметить доступность органически сертифицированного хлеба. "Помимо органического ржаного хлеба ZS Ķelmēni, который стал эталоном, в супермаркетах также можно приобрести пшеничный и хлеб с семенами от SIA Maiznīca Flora из биологически сертифицированных ингредиентов", - говорит Бахштейнс.

В супермаркетах также можно приобрести органические куриные яйца от нескольких производителей, у каждого есть возможность купить биомед в баночках, доступны и органические травяные чаи, как и очень заметные в своем сегменте продукты для детей под торговой маркой Rūdolfs от SIA ​​Lat Eko Food. Производители SIA Milzu! и SIA Jurgensburg ступили на порог мировых тенденций тенденций, предлагая в розницу муку с растительным протеином и овощные смеси быстрого приготовления.

Представитель LBLA акцентирует, что на рынке биопродуктов до сих пор есть свободные ниши:

"В ближайшие годы нужно развить и предложение органически выращенной рыбы - до сих пор биологически сертифицированные рыбные хозяйства работали без особой поддержки, но в дальнейшем Министерство земледелия обещает обеспечить эту поддержку, тем самым способствуя потенциальному росту сектора, как ранее это уже произошло в Литве". 

Где приобрести биопродукты, производимые в Латвии? 

Из-за различных взаимосвязей рынков в супермаркетах все еще труднее найти органически сертифицированные овощи и фрукты, а также органически выращенные мясные и рыбные продукты. Эту продукцию можно найти в супермаркетах Stockmann, магазинах Sky и на самых популярных биорынках.

Также фермерские магазины Klēts сети Rimi с годами открыли возможность попасть со своей продукцией на полки широко посещаемых супермаркетов не одному биопроизводителю. "Похвально, что этот концепт со временем доказал свою жизнеспособность. Хотя я считаю, что биопродукты в магазинах должны быть больше интегрированы среди повседневных продуктов, а не только находиться на специальных полках. Klēts Rimi - пример того, как "магазин в магазине" все же работает хорошо. 

Это дает покупателю понять, что там меньше промышленных товаров, продукты непосредственно с ферм и среди них много биологически сертифицированных", - говорит Бахштейнс.

В свою очередь, наиболее широкий ассортимент можно приобрести, обратившись напрямую к фермерам. Часть покупателей, которые заинтересованы в том, чтобы доставить экопродукты к столу своей семьи, сами нашли ближайшего к ним фермера.

ФОТО: LBLA/Матис Марковскис 

Многие семьи по-прежнему значительную часть органических продуктов питания находят в своем кругу прямых закупок - это движение успешно работает уже около десяти лет, обходя посредников и отдавая предпочтение продукции органических сертифицированных ферм - от укропа до высококачественной говядины.

Самая большая актуальность во время пандемии в области биопродуктов - увеличение продаж через Интернет. Помимо Svaigi.lv, экопродукты можно купить, например, в продуктовом магазине Nuko.lv, но значительная тенденция такова, что хозяйства или сами начинают торговать в Интернете и организуют доставку, или объединяются на единой платформе и делают это вместе как Negantigardi.lv, где помимо других продуктов, доступен широкий ассортимент органически выращенных куриного мяса, свинины и говядины. Продукты из курицы в своем Интернет-магазине предлагает приобрести хозяйство Karotītes, свинину - производитель SIA Ecoland Latvia.

Второе дыхание получили и рынки биопродуктов - помимо традиционного базарчика в квартале Калнциема, себя успешно зарекомендовал "Mūsu Bio tirgus", который регулярно организует торговлю в Сигулде и в других местах Латвии. 

Всегда ли экопродукты стоят дороже? 

"С расширением возможностей покупать органически сертифицированные продукты и перемещением некоторых продуктов из экомагазинов на полки обычных супермаркетов, органический продукт со временем успешно утратил образ эксклюзивного продукта. Если вы, например, посмотрите на цены на органическое молоко и обычные молочные продукты хорошего качества на полках магазинов, то иногда органическое молоко доступно даже по более низкой цене", - объясняет Райвис Бахштейнс.

Он считает, что часто проблема не в том, что биопродукты непропорционально дорогие, а в том, что продукты, произведенные традиционным способом, могут быть несоразмерно дешевыми, что вызывает вопросы по поводу методов производства, которые могут обеспечить объем урожая, но в то же время оказывают как значительное негативное влияние на окружающую среду, так и справедливое и достойное отношение к производителям сырья - фермерам. Выбирая меньше продуктов питания, но лучшего качества, потребитель явно будет благодарен за такой подход в долгосрочной перспективе.

ФОТО: Матис Марковскис

Чтобы местные биопродукты стали более доступными, следует поощрять сотрудничество с фермерами, а также необходимы соответствующий уровень государственной поддержки и участие государства в популяризации экологически чистых продуктов питания путем разъяснения общественности значения органического земледелия в решении проблем климата, окружающей среды, а также проблем здоровья общества, отмечает представитель LBLA.

"До сих пор отсутствовало как первое, так и второе, и есть опасения, что политика сельского хозяйства Латвии в последующие годы также останется "головой в песке" - не видя дальше узких экономических целей индустриальных зерноводов. Чтобы стимулировать отрасль биопродукции, призываю следить за Данией, Эстонией, Швецией и примерами других стран, которые в своих планах развития органического сельского хозяйства (наше Министерство земледелия такой план не разработало) ясно установили, что хотят достичь примерно 40% или 60% доли экопродуктов в публичных закупках, чтобы хотя бы частично кормить школьников и пациентов больниц. 

Однако у каждого покупателя есть возможность голосовать своим кошельком за перемены в системе питания, заменив все или часть своих ежедневных покупок продуктами, отмеченными маркировкой экологически чистых продуктов - зеленым эколистом".

Райвис Бахштейнс подчеркивает, что используемые в маркетинге обозначения "сельские товары", "натуральные продукты", "фермерская продукция" или "выращено в Латвии" никоим образом не указывают на то, что продукт был выращен и произведен без пестицидов или в соответствии со строгими европейскими стандартами органического земледелия и едиными требованиями в Европейском союзе. Об этом надежно свидетельствует лишь экологическая маркировка - зеленый эколист - и, кроме того, товарный знак Latvijas ekoprodukts, подтверждающий латвийское происхождение продукта.

Статья вышла в сотрудничестве с Rimi Latvija.


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