Перебравшись на полки супермаркетов, биопродукты успешно "отделались" от образа эксклюзивного продукта

Второе дыхание получили и рынки биопродуктов - помимо традиционного базарчика в квартале Калнциема, себя успешно зарекомендовал "Mūsu Bio tirgus", который регулярно организует торговлю в Сигулде и в других местах Латвии.
Всегда ли экопродукты стоят дороже?
"С расширением возможностей покупать органически сертифицированные продукты и перемещением некоторых продуктов из экомагазинов на полки обычных супермаркетов, органический продукт со временем успешно утратил образ эксклюзивного продукта. Если вы, например, посмотрите на цены на органическое молоко и обычные молочные продукты хорошего качества на полках магазинов, то иногда органическое молоко доступно даже по более низкой цене", - объясняет Райвис Бахштейнс.
Он считает, что часто проблема не в том, что биопродукты непропорционально дорогие, а в том, что продукты, произведенные традиционным способом, могут быть несоразмерно дешевыми, что вызывает вопросы по поводу методов производства, которые могут обеспечить объем урожая, но в то же время оказывают как значительное негативное влияние на окружающую среду, так и справедливое и достойное отношение к производителям сырья - фермерам. Выбирая меньше продуктов питания, но лучшего качества, потребитель явно будет благодарен за такой подход в долгосрочной перспективе.
Чтобы местные биопродукты стали более доступными, следует поощрять сотрудничество с фермерами, а также необходимы соответствующий уровень государственной поддержки и участие государства в популяризации экологически чистых продуктов питания путем разъяснения общественности значения органического земледелия в решении проблем климата, окружающей среды, а также проблем здоровья общества, отмечает представитель LBLA.
"До сих пор отсутствовало как первое, так и второе, и есть опасения, что политика сельского хозяйства Латвии в последующие годы также останется "головой в песке" - не видя дальше узких экономических целей индустриальных зерноводов. Чтобы стимулировать отрасль биопродукции, призываю следить за Данией, Эстонией, Швецией и примерами других стран, которые в своих планах развития органического сельского хозяйства (наше Министерство земледелия такой план не разработало) ясно установили, что хотят достичь примерно 40% или 60% доли экопродуктов в публичных закупках, чтобы хотя бы частично кормить школьников и пациентов больниц.
Однако у каждого покупателя есть возможность голосовать своим кошельком за перемены в системе питания, заменив все или часть своих ежедневных покупок продуктами, отмеченными маркировкой экологически чистых продуктов - зеленым эколистом".
Райвис Бахштейнс подчеркивает, что используемые в маркетинге обозначения "сельские товары", "натуральные продукты", "фермерская продукция" или "выращено в Латвии" никоим образом не указывают на то, что продукт был выращен и произведен без пестицидов или в соответствии со строгими европейскими стандартами органического земледелия и едиными требованиями в Европейском союзе. Об этом надежно свидетельствует лишь экологическая маркировка - зеленый эколист - и, кроме того, товарный знак Latvijas ekoprodukts, подтверждающий латвийское происхождение продукта.
Статья вышла в сотрудничестве с Rimi Latvija.