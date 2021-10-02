Перебравшись на полки супермаркетов, биопродукты успешно "отделались" от образа эксклюзивного продукта

Также стоит отметить доступность органически сертифицированного хлеба. "Помимо органического ржаного хлеба ZS Ķelmēni, который стал эталоном, в супермаркетах также можно приобрести пшеничный и хлеб с семенами от SIA Maiznīca Flora из биологически сертифицированных ингредиентов", - говорит Бахштейнс.

В супермаркетах также можно приобрести органические куриные яйца от нескольких производителей, у каждого есть возможность купить биомед в баночках, доступны и органические травяные чаи, как и очень заметные в своем сегменте продукты для детей под торговой маркой Rūdolfs от SIA ​​Lat Eko Food. Производители SIA Milzu! и SIA Jurgensburg ступили на порог мировых тенденций тенденций, предлагая в розницу муку с растительным протеином и овощные смеси быстрого приготовления.

Представитель LBLA акцентирует, что на рынке биопродуктов до сих пор есть свободные ниши:

"В ближайшие годы нужно развить и предложение органически выращенной рыбы - до сих пор биологически сертифицированные рыбные хозяйства работали без особой поддержки, но в дальнейшем Министерство земледелия обещает обеспечить эту поддержку, тем самым способствуя потенциальному росту сектора, как ранее это уже произошло в Литве".

Где приобрести биопродукты, производимые в Латвии?

Из-за различных взаимосвязей рынков в супермаркетах все еще труднее найти органически сертифицированные овощи и фрукты, а также органически выращенные мясные и рыбные продукты. Эту продукцию можно найти в супермаркетах Stockmann, магазинах Sky и на самых популярных биорынках.

Также фермерские магазины Klēts сети Rimi с годами открыли возможность попасть со своей продукцией на полки широко посещаемых супермаркетов не одному биопроизводителю. "Похвально, что этот концепт со временем доказал свою жизнеспособность. Хотя я считаю, что биопродукты в магазинах должны быть больше интегрированы среди повседневных продуктов, а не только находиться на специальных полках. Klēts Rimi - пример того, как "магазин в магазине" все же работает хорошо.

Это дает покупателю понять, что там меньше промышленных товаров, продукты непосредственно с ферм и среди них много биологически сертифицированных", - говорит Бахштейнс.

В свою очередь, наиболее широкий ассортимент можно приобрести, обратившись напрямую к фермерам. Часть покупателей, которые заинтересованы в том, чтобы доставить экопродукты к столу своей семьи, сами нашли ближайшего к ним фермера.

ФОТО: LBLA/Матис Марковскис

Многие семьи по-прежнему значительную часть органических продуктов питания находят в своем кругу прямых закупок - это движение успешно работает уже около десяти лет, обходя посредников и отдавая предпочтение продукции органических сертифицированных ферм - от укропа до высококачественной говядины.