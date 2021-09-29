У каждого слоя одежды свое назначение. Подберите одежду для осенних приключений правильно

Для эффективного выполнения намеченной функции первый слой должен плотно прилегать к телу, чтобы он мог впитывать пот, и чтобы не намокли другие слои.

Для первого слоя рекомендуется выбирать дышащие материалы - полиэстер, шерсть, нейлон или другие.

Средний слой - самый важный выбор для вашего комфорта в походе

Основной задачей среднего слоя является сохранение тела в тепле, одновременно обеспечивая отведение влаги от тела - в следующий слой одежды. При выборе среднего слоя главное, о чем следует помнить, - насколько активным будет поход и какая будет погода. Это главные факторы, которые следует учитывать, чтобы защитить себя от чрезмерного потоотделения или замерзания. Например, если планируется спокойная прогулка в лесу, то лучше выбрать шерстяной джемпер, если же планируется какой-нибудь более активный трекинг, то лучше выбрать кофту на молнии, чтобы можно было легко регулировать температуру тела.

Если возникает вопрос, какой материал для наиболее подходящей одежды будет лучшим выбором, то конкретного ответа на него нет. Тонкие пуховые куртки или жилеты - надежная вещь для сохранения тела в тепле, потому что пух плотный, и в нем образуются воздушные карманы. Но как только пух намокает, он слипается, и эффективные воздушные карманы пропадают, а вместе с тем уходит и тепло.

Шерсть, напротив, способна сохранять тело в тепле и тогда, когда она намокла. Ее рекомендуется надевать, готовясь к дождливой погоде.

Именно поэтому охотники выбирают одежду, в составе которой есть шерсть. Еще интересно то, что шерсть также способна впитать пот до того, как начнут свою работу бактерии. К тому же друзья природы полюбили шерсть за то, что это долговечный материал, стопроцентно подлежащий переработке.

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Почему пластиковый плащ не будет хорошим выбором для наружного слоя?

Есть немало продовольственных и хозяйственных магазинов, в которых можно купить всем знакомые пластиковые дождевики, способные хотя бы немного защитить от дождя, начавшегося в самый неожиданный момент. Однако, прежде чем отправиться в поход, необходимо заблаговременно подумать о соответствующем внешнем слое одежды, способном защитить от непогоды, чтобы вам было тепло и сухо. При выборе наружного слоя обязательно следует помнить о том, что это будет и инвестиция в ваше хорошее самочувствие, и долгосрочная инвестиция. Имеет смысл выделить немного больше средств на качественный товар, дающий гарантию, что он будет служить не один год.