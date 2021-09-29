Заключили новый договор о строительстве забора на границе с Беларусью

Сначала предприятие подготовит пограничную полосу, удалит заросли кустарников и других растений и смонтирует столбы. Места для установки забора будут подготовлены на приоритетных для Государственной пограничной охраны участках.

Согласно данным firmas.lv, крупнейшим владельцем строительной компании Aimasa является:

Сандрис Апситс - 50%,

40% капитала принадлежат Айнарсу Чакарсу,

остальные 10% - Янису Дреймансу.

Предприятие еще не подало отчет за прошлый год, но в 2019 году его оборот составил 40,5 млн евро, прибыль - 2,7 млн евро.

Что касается строительства постоянного забора на внешней границе Беларуси и Латвии, то, как ранее заявила министр внутренних дел Мария Голубева, необходимо обеспечить, чтобы не сложилась такая же ситуация, как на границе с Россией, когда часть забора пришлось перестраивать.

В МВД сообщили, что предприятия, которые ранее занимались обустройством границы, больше не выполняют эти работы. В настоящее время расследуется уголовное дело в связи о разбазаривании средств в процессе обустройства границы.

Строительство временного забора из колючей проволоки на границе Латвии с Беларусью обойдется в 2,4 млн евро.

Как сообщалось, забор из колючей проволоки закроет наиболее критические участки границы. Национальные вооруженные силы начали размещать его на 5 км из запланированной протяженности в понедельник, так как Латвия получила материалы для забора в дар от Министерства обороны Словении. Сегодня планируется завершить установку забора.

Ввод в эксплуатацию постоянного забора на латвийско-белорусской границе планируется не позднее 2024 года.

Во вторник предотвращено 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Во вторник латвийские пограничники предотвратили 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1407 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.