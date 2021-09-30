Мужчина оставил машину на стоянке, а на нее упал рекламный стенд. Кто прав, а кто виноват?

В редакцию RUS TVNET обратился актер Александр Радзевич с просьбой разобраться, как такое произошло и кто понесет за это ответственность.
По словам актера, на здание, которое находилось рядом с парковкой, а именно радио Superhīti, устанавливали наружную рекламу, "не задумываясь о собственной безопасности и безопасности окружающих".
В результате реклама упала на машину Александра, тем самым повредила капот и лобовое стекло, из-за чего мужчина не может вернуться домой. Он сообщил, что живет в сельской местности в Пенкуле, это в 90 километрах от Риги. Теперь он никак не сможет выполнить свои заказы и работу.
Далее мужчина обратился к руководителю Superhīti Тому Баронсу, который пообещал отремонтировать автомобиль Александра. Однако сейчас мужчина даже не знает, в каком сервисе находится его машина. Единственное, что у него есть - это номер телефона Баронса и словесное обещание, что машина будет починена.
RUS TVNET удалось получить комментарий от представителей радио Superhīti. Они утверждают, что их вины в этом нет, а виноваты работники компании, которые устанавливали рекламу. Название компании представители радио решили не называть, отметив, что это некорректно. Они указали, что признают свою ответственность и никуда от нее не сбегают. Известно, что они провели собрание по этому поводу, чтобы решить данную ситуацию.
Представители Superhīti гарантировали, что машина будет точно починена, но название автосервиса действительно пострадавшему пока не назвали.
О компенсации пока ничего не известно, но они в процессе разрешения проблемы.
Удалось узнать, что представители радио также пожаловались на самого пострадавшего, указав, что он очень нервничает, хотя данная проблема за день не решается и они просят проявить терпение.