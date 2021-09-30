Мужчина оставил машину на стоянке, а на нее упал рекламный стенд. Кто прав, а кто виноват?

В редакцию RUS TVNET обратился актер Александр Радзевич с просьбой разобраться, как такое произошло и кто понесет за это ответственность.

По словам актера, на здание, которое находилось рядом с парковкой, а именно радио Superhīti, устанавливали наружную рекламу, "не задумываясь о собственной безопасности и безопасности окружающих".

В результате реклама упала на машину Александра, тем самым повредила капот и лобовое стекло, из-за чего мужчина не может вернуться домой. Он сообщил, что живет в сельской местности в Пенкуле, это в 90 километрах от Риги. Теперь он никак не сможет выполнить свои заказы и работу.

ФОТО: Читатель RUS TVNET

Далее мужчина обратился к руководителю Superhīti Тому Баронсу, который пообещал отремонтировать автомобиль Александра. Однако сейчас мужчина даже не знает, в каком сервисе находится его машина. Единственное, что у него есть - это номер телефона Баронса и словесное обещание, что машина будет починена.

RUS TVNET удалось получить комментарий от представителей радио Superhīti. Они утверждают, что их вины в этом нет, а виноваты работники компании, которые устанавливали рекламу. Название компании представители радио решили не называть, отметив, что это некорректно. Они указали, что признают свою ответственность и никуда от нее не сбегают. Известно, что они провели собрание по этому поводу, чтобы решить данную ситуацию.

ФОТО: Читатель RUS TVNET

Представители Superhīti гарантировали, что машина будет точно починена, но название автосервиса действительно пострадавшему пока не назвали.

О компенсации пока ничего не известно, но они в процессе разрешения проблемы.

ФОТО: Читатель RUS TVNET