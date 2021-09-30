YouTube удалит все видео с дезинформацией о вакцинах

Ранее сервис не удалял, но прекращал отображать видео, содержащие ложную информацию о других, не связанных с ковидом прививках, или способствующие росту недоверия к вакцинации.

А в общей сложности с начала пандемии YouTube уже удалили около миллиона фейков, связанных с ковидом.

Во вторник YouTube удалил два немецких канала RT за распространение ложной информации о коронавирусе и попытку обойти ограничения, используя другой канал.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции Covid-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - заявили РИА Новости в пресс-службе Google.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал. В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - объяснили в компании причину, по которой YouTube удалил каналы без возможности их восстановления.

По словам вице-президента видеохостинга Мэтта Халприна, отвечающего за доверие к контенту YouTube, фейки о вакцинах давно уже стали глобальной проблемой и появляются во всех странах.

В качестве примера он привел многочисленные фейки, связанные с комбинированной прививкой от кори, свинки и краснухи (MMR), которая якобы вызывает аутизм.

"Как мы знаем, ученые однозначно утверждают, что связи между этой вакциной и аутизмом нет, и тем не менее некоторые продолжают настаивать на том, что MMR вызывает аутизм", - отметил Халприн.

Особенно распространен в последнее время фейк о том, что с прививкой вам якобы подсаживают микрочип ФОТО: Getty Images

Согласно новым внутренним правилам, в YouTube можно будет размещать личные истории вакцинации, обсуждения различных правил вакцинирования и даже ссылки на исторические случаи провала программ вакцинации, если только при этом они не содержат заведомо ложной информации и не подталкивают людей к отказу от прививок.

При этом видео, содержащие утверждения вроде того, что вакцины вызывают рак, приводят к бесплодию, или что прививка подсаживает вам микрочип (эта тема в последнее время стала одной из самых навязчивых), будут немедленно устраняться.