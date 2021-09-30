YouTube удалит все видео с дезинформацией о вакцинах

Начиная со среды YouTube намерен удалять все видео, распространяющие заведомо ложную информацию о вакцинах. К ним, в частности, отнесены видео, в которых утверждается, что вакцины опасны, могут повредить здоровью в долгосрочной перспективе или не способствуют сдерживанию пандемии.
Ранее сервис не удалял, но прекращал отображать видео, содержащие ложную информацию о других, не связанных с ковидом прививках, или способствующие росту недоверия к вакцинации.
А в общей сложности с начала пандемии YouTube уже удалили около миллиона фейков, связанных с ковидом.
Во вторник YouTube удалил два немецких канала RT за распространение ложной информации о коронавирусе и попытку обойти ограничения, используя другой канал.
"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции Covid-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - заявили РИА Новости в пресс-службе Google.
"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал. В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - объяснили в компании причину, по которой YouTube удалил каналы без возможности их восстановления.
Согласно новым внутренним правилам, в YouTube можно будет размещать личные истории вакцинации, обсуждения различных правил вакцинирования и даже ссылки на исторические случаи провала программ вакцинации, если только при этом они не содержат заведомо ложной информации и не подталкивают людей к отказу от прививок.
При этом видео, содержащие утверждения вроде того, что вакцины вызывают рак, приводят к бесплодию, или что прививка подсаживает вам микрочип (эта тема в последнее время стала одной из самых навязчивых), будут немедленно устраняться.
Новые правила YouTube во многом повторяют принятое в прошлом году решение соцсети "Фейсбук" фейковые заявления о вакцинах от ковида после того, как эти фейки будут разоблачены экспертами в области здравоохранения.