В Беларуси задержали около 50 человек из-за комментариев про гибель сотрудника КГБ

Сообщается, что задержания проходили 29-30 сентября и, возможно, были связаны с комментариями под постами в соцсетях о недавней перестрелке, в которой погибли сотрудник КГБ и сотрудник IT-компании.

Изданию известны имена 35 задержанных. Это жители Гродно, Гомеля, Бреста, Витебска и других городов. Все задержанные находятся в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Контекст

Как уже сообщалось, 29 сентября, в Беларуси сотрудники КГБ проводили "специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". В одной из квартир по ним был открыт огонь из ружья. Сотрудник КГБ был смертельно ранен.

Стрелявший был убит ответным огнем. КГБ Беларуси не уточнил, в каком городе это произошло.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, снята перестрелка. Сообщение о перестрелке сопроводил комментарием "Террористы перешли красную черту".