Михаил Шац и Татьяна Лазарева официально развелись

СМИ уже ранее подозревали, что между супругами что-то произошло. Особо внимательные поклонники заметили, что 56-летний Шац перестал носить обручальное кольцо, которое ранее не снимал с безымянного пальца.

Некоторое время артисты не подтверждали эти слухи. Теперь Лазарева подтвердила, что развелась с мужем через два месяца после того, как перестала принимать антидепрессанты.

Михаил сейчас переехал жить в Санкт-Петербург, а Татьяна осела в Москве. Известно, что их младшая дочь Антонина уехала учиться в Лондон, а 22-летняя Соня пробует себя в качестве журналиста. Сейчас вместе с отцом она записывает подкаст "Папа, закрой дверь!" о взаимоотношениях поколений.

Портал указывает, что решение расстаться Татьяна и Михаил приняли еще три года назад. Причиной, как оказалось, стало нестабильное психическое состояние Лазаревой.