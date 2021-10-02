Осторожно! Телефонные мошенники придумали новый способ, как обманывать людей

В компании поясняют, что звонки чаще всего совершаются через зарубежную сеть, дублируя латвийский номер, мошенники выдают себя за сотрудников банка, говорящих по-русски. Если перезвонить на эти номера мобильных телефонов, вам ответят не мошенники, а реальные люди в Латвии, номер мобильного телефона которых был использован в мошеннических целях.

При получении такого звонка появляется существующий латвийский номер мобильного телефона с кодом +371, но на самом деле мошенники продублировали этот номер телефона только на время звонка, используя IP-телефонию и подделав его в специальной и сложной системе шифрования. Чаще всего такие звонки передаются в Латвию через зарубежные мобильные сети.

По словам Уны Ахуны-Озолы, руководителя отдела корпоративных и общественных отношений Bite Latvija,

телефонные мошенники используют все более сложные и изощренные методы, но остается одна общая черта - звонок из якобы банка и разговор на русском языке.

При получении такого звонка его необходимо немедленно прервать, подчеркнула Ахуна-Озола.