Сб, 2.10.2021
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Андрей Губин, артист

Осторожно! Телефонные мошенники придумали новый способ, как обманывать людей

ФОТО: Schutterstock.com

На этой неделе телефонные мошенники начали массово использовать новый метод мошенничества, копируя и используя существующие латвийские номера мобильных телефонов, сообщили представители мобильного оператора Bite Latvija.

В компании поясняют, что звонки чаще всего совершаются через зарубежную сеть, дублируя латвийский номер, мошенники выдают себя за сотрудников банка, говорящих по-русски. Если перезвонить на эти номера мобильных телефонов, вам ответят не мошенники, а реальные люди в Латвии, номер мобильного телефона которых был использован в мошеннических целях.

При получении такого звонка появляется существующий латвийский номер мобильного телефона с кодом +371, но на самом деле мошенники продублировали этот номер телефона только на время звонка, используя IP-телефонию и подделав его в специальной и сложной системе шифрования. Чаще всего такие звонки передаются в Латвию через зарубежные мобильные сети.

По словам Уны Ахуны-Озолы, руководителя отдела корпоративных и общественных отношений Bite Latvija,

телефонные мошенники используют все более сложные и изощренные методы, но остается одна общая черта - звонок из якобы банка и разговор на русском языке.

При получении такого звонка его необходимо немедленно прервать, подчеркнула Ахуна-Озола.

Уже сообщалось, что Государственная полиция и банки регулярно предупреждают население о деятельности телефонных мошенников. Однако, например, с 4 по 12 сентября в полицию поступило 56 заявлений о мошенничестве на общую сумму 261 000 евро.


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