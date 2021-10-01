Простой совет: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка

Полиция Эстонии напомнила, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-код Smart-ID под любыми предлогами, также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые обеспечивают дистанционный доступ к устройству. Эти советы подойдут и пользователям из Латвии.

"Вам может позвонить якобы сотрудник банка, работник IТ-компании, могут представиться агентом, разоблачающим сеть нечестных сотрудников банка, мошенники могут сказать все что угодно.

Их цель - запугать тем, что если человек не выдаст данные, то деньги точно уйдут со счета. В реальности же все наоборот:

деньги уходят со счета, когда этими данными делятся, подтверждают переводы ПИН-кодами, пускают мошенников в компьютер через AnyDesk, TeamViewer и другие похожие программы, - говорит веб-констебль Эстонии Яна Фролова-Алферьев. - Если вы ответили на звонок с неизвестного номера, прекращайте разговор сразу же, как только вам будут предлагать спасать деньги или играть в детектива с целью разоблачения преступников. Еще раз поговорите со своими родственниками всех возрастов, расскажите им о том, что опасность стать жертвой такого преступления весьма серьезна и лучший способ защиты - дать отбой".