Простой совет: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка
В странах Балтии продолжаются случаи мошенничества, связанных со схемой звонка из банка.
В странах Балтии продолжаются случаи мошенничества, связанных со схемой звонка из банка.
Полиция Эстонии напомнила, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-код Smart-ID под любыми предлогами, также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые обеспечивают дистанционный доступ к устройству. Эти советы подойдут и пользователям из Латвии.
"Вам может позвонить якобы сотрудник банка, работник IТ-компании, могут представиться агентом, разоблачающим сеть нечестных сотрудников банка, мошенники могут сказать все что угодно.
деньги уходят со счета, когда этими данными делятся, подтверждают переводы ПИН-кодами, пускают мошенников в компьютер через AnyDesk, TeamViewer и другие похожие программы, - говорит веб-констебль Эстонии Яна Фролова-Алферьев. - Если вы ответили на звонок с неизвестного номера, прекращайте разговор сразу же, как только вам будут предлагать спасать деньги или играть в детектива с целью разоблачения преступников. Еще раз поговорите со своими родственниками всех возрастов, расскажите им о том, что опасность стать жертвой такого преступления весьма серьезна и лучший способ защиты - дать отбой".
"Работники Swedbank никогда сами не звонят клиентам с просьбой установить на компьютер или телефон какую-то программу или приложение. Кроме того, сотрудник Swedbank никогда не спросит у клиента его ПИН-коды. ПИН-коды должны знать только вы, а вводить их можно, только когда клиент сам начал совершать операцию , - говорит директор эстонского подразделения Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Рауль Вахтра, - Работник банка никогда не торопит клиента. Как правило, звонящие мошенники не говорят по-эстонски, в то время как настоящие наши сотрудники говорят (это актуально и для Латвии с латышском языком). Получив звонок из банка на русском или английском языке, стоит в общении со звонящим перейти на эстонский. Обычно после этого мошенники кладут трубку".