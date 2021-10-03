Что делать, если вы случайно выбросили в мусорный контейнер дорогую для себя вещь?

Руководитель по общественным отношениям Clean R Зане Аузиня рассказала передаче, что ежегодно происходят случаи, когда человек в отчаянии звонит и ищет самые невероятные вещи. Например, жена сделала генеральную уборку на книжной полке и выбросила книгу - "сейф", в котором муж хранил деньги.

"Книги, кольца, ключи - это классика, которая всегда где-то внутри, и деньги в книгах у людей по-прежнему есть", - говорит председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.

Если в мусорный контейнер выброшено что-то важное и дорогое, главное - по возможности быстрее обратиться к предприятию, которое вывозит у вас мусор.

"Довольно точно можно проследить маршрут каждой машины и можно сказать в каком месте, в какой момент, по какому адресу контейнер был опустошен и каков следующий рейс. Если удастся большую потерю зафиксировать своевременно - в тот же самый день по возможности ближе к моменту вызова, то даже есть надежда, что что-то получится найти", - указывает Аузиня.

"Наибольшие надежды - во время первых пяти часов с того момента, когда мы опустошаем контейнер, так как один маршрут, когда машина заполняется полностью, - каких пять - шесть часов. Это от старта до выгрузки на полигоне.

Если успеть во время этих пяти - шести часов, то есть очень большая возможность, что мы можем выгрузиться в сторонке и человек может идти и искать.

Если это не происходит в течение пяти - шести часов, то все скидывается в очень большую кучу. Да, затем идет сортировка, но вероятность обнаружения уже минимальна", - пояснил Айзбалтс.

Передача указывает - если вы выбросили что-то для себя очень дорогое и вам повезло найти конкретный контейнер, в любом случае надежда вернуть утерянное ничтожна. Объем отходов одной такой машины - примерно 12 тонн.

Аузиня добавляет, что бывали случаи, когда действительно удавалось выброшенный предмет найти, но это было в небольшом проценте случаев. Да и каждую вещь, например, любимого игрушечного медвежонка ребенка, искать не будут. Как сказала Аузиня, помогают в случаях, когда у выброшенного есть материальная ценность.

Но у каждой поисковой операции, конечно, своя особая история. Один будущий муж, у которого, очевидно, был бурный мальчишник, потерял свадебное платье.

"Ситуация происходила в одной из гостиниц, где прошел мальчишник, и там была шустрая горничная, которая очень быстро убрала номер и подготовила для следующих гостей. И будущий муж не сразу заметил, что из номера пропало платье. И его посчитали мусором и выбросили", - рассказала Аузиня. Найти его не удалось.

Еще в одном случае повезло полиции, которой удалось в течение пяти - шести часов успеть найти чемоданчик с документами, который человек выбросил во время обыска. "Что там было - не знаю и не могу знать, но полиция была рада", - отметил Айзбалтс.

Удачно завершилась и семейная ссора, в ходе которой муж выгнал из дома жену, а ее одежду рассортировал в текстильном контейнере. "Потом помирились, все было хорошо, но жена не шла домой, пока муж не вернет все ее вещи. Он звонил нам, мы вернули, и семья снова вместе", - отметил Айзбалтс.