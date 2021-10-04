Выборы в Грузии: оппозиция готовится к борьбе за города, Саакашвили остается в тюрьме

В правящей партии, которая подписала соглашение, но позднее вышла из него, назначение досрочных парламентских выборов на основании итогов голосования 2 октября исключали.

Несмотря на это, порог в 43% аналитики называли серьезным тестом для "Грузинской мечты", особенно после парламентских выборов прошлого года, результаты которых оппозиция отказывалась признавать.

Страсти накалились накануне выборов, когда покинувший Грузию восемь лет назад и заочно осужденный экс-президент Михаил Саакашвили внезапно вернулся в страну и призвал своих сторонников третьего октября двинуться в столицу "на защиту результатов референдума".

Ожидания оппозиции в связи с голосованием по спискам не оправдались. Согласно предварительным результатам ЦИК, правящая партия получила почти 47% голосов в пропорциональном голосовании, значительно опередив своих соперников. Крупнейшая оппозиционая партия, созданное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" набрало около 31%.

Несмотря на это, местные выборы могут стать серьезным прорывом для оппозиции в крупных городах, где ожидаются второй тур выборов мэра.

Чья победа?

"Грузинская мечта" в масштабах всей Грузии одержала уверенную победу и с результатом в 47% в очередной раз получила от населения и мандат на власть", - заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, выборы прошли в спокойной и свободной обстановке. Оппозиция, по словам премьера, не смогла достичь желаемой цели и получить результат, которым попыталась бы "спровоцировать политический кризис в стране и внести беспорядки".

Второй тур на выборах местных депутатов-одномандатников назначен в 31% округов, тогда как на парламентских выборах прошлого года этот показатель составлял 56%, отметил премьер.

Но в оппозиции заявляют, что правящая партия потерпела поражение в больших городах Грузии, в том числе и в столице, где будут назначен второй тур выборов мэра.

Борьба за пост мэра Тбилиси, где проживает около трети населения страны, считается ключевой на местных выборах Грузии. Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать более 50% голосов.

На пост мэра Тбилиси претендовало 16 кандидатов, в том числе и нынешний мэр, в прошлом известный футболист Каха Каладзе.

Каладзе, по предварительным данным, набрал чуть менее 45%. Его конкурентом во втором туре станет председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, за которого проголосовали 34%.

Второй тур ожидается на выборах и в остальных четырех самоуправляющихся городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми. В двух из них оппозиционные кандидаты опережают кандидатов от правящей партии.

На пропорциональных выборах в тбилисское сакребуло правящая партия получила чуть более 40%, "Единое национальное движение" - около 28%.

Второй раунд в городах, Саакашвили - в тюрьме

Аннонсированного на третье октября Михаилом Саакашвили оппозиционного шествия в Тбилиси не случилось. Сам Саакашвили сейчас находится в тюрьме в городе Рустави.