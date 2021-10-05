Вт, 5.10.2021
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Клинт Иствуд отсудил 6 миллионов долларов у литовской компании

Клинт Иствуд ФОТО: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

91-летний американский актер и режиссер Клинт Иствуд на процессе в США отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas, опубликовавшей фейковые новости о его уходе из кино, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Иск был подан в феврале 2021 года. Согласно материалам дела, сайты Mediatonas распространяли видео, в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд. Актер делает выбор в пользу продукции из марихуаны. 

На ресурсах компании утверждалось, что Иствуд активно поддерживает эту продукцию.

В марте 2021 года Mediatonas была отправлена судебная повестка, на которую они не ответили. В результате окружной суд Калифорнии удовлетворил иск Клинта Иствуда и его представителей. 

Напомним, Клинт Иствуд, четыре раза получивший премию "Оскар" в качестве актера и режиссера, продолжает регулярно снимать фильмы, несмотря на возраст. Премьера его последней картины "Мужские слезы" состоялась 17 сентября.


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