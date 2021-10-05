Клинт Иствуд отсудил 6 миллионов долларов у литовской компании

Иск был подан в феврале 2021 года. Согласно материалам дела, сайты Mediatonas распространяли видео, в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд. Актер делает выбор в пользу продукции из марихуаны.

На ресурсах компании утверждалось, что Иствуд активно поддерживает эту продукцию.

В марте 2021 года Mediatonas была отправлена судебная повестка, на которую они не ответили. В результате окружной суд Калифорнии удовлетворил иск Клинта Иствуда и его представителей.