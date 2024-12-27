Выбран победитель конкурса латвийского телевидения на создание многосерийного фильма — финансирование будет выделено режиссерам Станиславу Токалову и Линде Олте на съемки сериала "Последний развод коммунизма", премьера которого состоится в конце 2026 года.
Станислав Токалов и Линда Олте снимут новый сериал для LTV
"На конкурс было подано 19 заявок на разнообразные темы и жанры — от фантазийных сериалов, комедий и детективов до серьезных исторических сюжетов", - говорит говорит руководитель закупок фильмов LTV Зане Валениеце.
"Процесс оценки был сложным, поскольку учитывалась и ценность идеи сериала, и способность команды реализовывать замыслы. Разнообразие заявленных идей ясно указывает на то, что в Латвии у создателей фильмов есть большое желание развивать и расширять аудиовизуальное культурное пространство Латвии", - говорит эксперт LTV.
Сериал "Последний развод коммунизма" представляет собой оригинальную, пронизанную самоиронией и в то же время трагическую историю отчуждения двух людей, происходящую с 1988 по 1991 год, включающую в себя ключевые события в борьбе Латвии за восстановление независимости.
"Сюжеты о новейшей истории, особенно об осознании нашей свободы, до сих пор актуальны и будут актуальными, предлагая современным зрителям увлекательный опыт сопереживания", - рассказывает Зане Валениеце.
Созданная LTV комиссия приняла решение направить финансирование 885 000 евро (с НДС) на создание этого сериала. Будет отснято шесть 52-минутных серий драматической комедии "Последний развод коммунизма". Авторы сценария — Станислав Токолов и Теодора Маркова, продюсер — Айя Берзиня (Tasse Film), оператор — Валдис Целминьш, консультанты по созданию сюжета/сценария — Дайнис Иванс и Томс Зариньш. Завершить сериал планируется к концу 2026 года.
Режиссер Станислав Токалов: "Главная тема и центральный вопрос сериала - свобода и ее различные проявления. Личная, семейная и общественная свобода, которая проявляет себя на бурном фоне 80-х годов. Главных героев мотивирует растущая необходимость не подчиняться правилам, которые вызывают потрясения в их личной жизни, а в более широком масштабе раскрывается пылкое стремление латвийского общества к переменам".
В центре сериала — Инесе и Микелис, которые в 1988 году принимают трудное решение фиктивно развестись, чтобы сохранить семейную квартиру. Они должны притворяться отчужденными и конфликтующими бывшими супругами, хотя тайно все еще любят друг друга и хотят сохранить отношения. Выбранный Инесе и Микелисом путь заставляет задавать очень личные вопросы — сколько свободы в отношениях может стать чрезмерным и всегда ли новое увлекательнее старого?
Представитель жюри конкурса Гиртс Лицис указывает: "Долгое время живя за пределами Латвии и глядя со стороны на различные процессы, я часто задумывался, почему латвийским людям в основном не хватает амбиций и широты взглядов, чтобы мыслить масштабно и стремиться быть на равных с глобальными тузами своей отрасли. Это касается любой сферы. Поэтому особенно рад росту латвийского кино за последний год и международным успехам. Считаю, что мы все вместе должны катить это снежный ком дальше, чтобы однажды он превратился в лавину международного признания латвийского кино. Уверен, что новый многосерийный фильм, съемки которого конкурсная комиссия LTV решила поддержать, станет новым хитом, за которым с удовольствием последуют зрители и в Латвии, и в мире".
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