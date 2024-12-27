Режиссер Станислав Токалов : "Главная тема и центральный вопрос сериала - свобода и ее различные проявления. Личная, семейная и общественная свобода, которая проявляет себя на бурном фоне 80-х годов. Главных героев мотивирует растущая необходимость не подчиняться правилам, которые вызывают потрясения в их личной жизни, а в более широком масштабе раскрывается пылкое стремление латвийского общества к переменам".

В центре сериала — Инесе и Микелис, которые в 1988 году принимают трудное решение фиктивно развестись, чтобы сохранить семейную квартиру. Они должны притворяться отчужденными и конфликтующими бывшими супругами, хотя тайно все еще любят друг друга и хотят сохранить отношения. Выбранный Инесе и Микелисом путь заставляет задавать очень личные вопросы — сколько свободы в отношениях может стать чрезмерным и всегда ли новое увлекательнее старого?

Представитель жюри конкурса Гиртс Лицис указывает: "Долгое время живя за пределами Латвии и глядя со стороны на различные процессы, я часто задумывался, почему латвийским людям в основном не хватает амбиций и широты взглядов, чтобы мыслить масштабно и стремиться быть на равных с глобальными тузами своей отрасли. Это касается любой сферы. Поэтому особенно рад росту латвийского кино за последний год и международным успехам. Считаю, что мы все вместе должны катить это снежный ком дальше, чтобы однажды он превратился в лавину международного признания латвийского кино. Уверен, что новый многосерийный фильм, съемки которого конкурсная комиссия LTV решила поддержать, станет новым хитом, за которым с удовольствием последуют зрители и в Латвии, и в мире".