"Предновогоднее настроение", - подписал Максим Галкин снимок, на котором изображены певица и ее младшая дочь в "рождественских" пижамах и свитерах.

Первой на снимок отозвалась бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. "Обожаю!" - написала она, добавив смайлик в виде сердечка.

Другие фолловеры поздравляют семью Аллы Пугачевой с праздником и выражают искренние желания. Также отмечают, что чуть ли не впервые в комментариях нет злостных высказываний и обвинений.

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