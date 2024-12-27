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ВИДЕО Маколей Калкин снялся в роли Санты в клипе Ким Кардашян

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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин.
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин. Фото: MARIO ANZUONI

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин примерил образ Санта-Клауса в клипе Ким Кардашян Santa Baby, - пишет Limon.ee.

В ролике, снятом режиссерами Надей Ли Коэн и Чарли Деннисом, Кардашян в светлом парике перемещается на четвереньках по полу во время домашней вечеринки, а зрители наблюдают за необычными рождественскими сценами.

Среди них можно увидеть: моделей, играющих в "Твистер", живого осла рядом с Девой Марией, Иисуса, заглядывающего в холодильник, женщину, подстригающую елку ножницами, и бизнесменов, гладящих оленя-талисмана.

Кульминацией становится момент, когда Кардашян наконец находит Санту, камера поворачивается, и зрители видят Калкина, который держит винтажную камеру и загадочно ухмыляется.

Не все поклонники Кардашян оценили ее новое произведение: The Daily Mail указывает, что клип подвергся резкой критике в интернете. Пользователи социальных сетей в комментариях назвали его "демоническим" и "тревожным".

Песня Santa Baby, которую в 1953 году исполнила Эрта Китт, - одна из самых популярных рождественских мелодий. Ранее ее перепевали Мадонна, Ариана Гранде, Шер, Кайли Миноуг, Алиша Кис, Гвен Стефани и другие.

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