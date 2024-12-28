В самом конце 2024 года латвийскую индустрию развлечений и культуры расшатало объединение Olas, у которых вновь возникли разногласия с премией года "Золотой микрофон", точнее с жюри. Среди спора сторон промелькнуло и название группы Instrumenti.
Группа Instrumenti комментирует скандал вокруг "Золотого микрофона" и отказывается от номинации
В категории "Песня года" после дискуссии жюри было решено работу объединения Olas заменить синглом певицы Элизабет Гайле, а вместо группы Instrumenti номинировать Shipsea, или Яниса Шипкевица.
На своей странице в Facebook Instrumenti пишут:
"Мы, группа Instrumenti, хотим поблагодарить всех членов жюри "Золотой микрофон", которые честным голосованием оценили нашу работу, включив песню Tu iekriti manī в топ-5 категории "Лучшая песня", а также номинировав альбом Runā Rīga как "Лучший поп-альбом года"
К сожалению, на основе доступной нам информации песня Tu iekriti manī по итогам первоначального голосования была удалена из списка номинантов категории "Лучшая песня", заменив ее другой работой.
Из-за таких изменений мы приняли решение достойно отказаться и от полученной номинации на "Лучший альбом года".
Мы считаем, что процесс присуждения премии должен быть прозрачным и объективным, отражая результаты первичного голосования всего жюри без субъективного влияния отдельных членов жюри".
В категории "Песня года" номинированы:
- Nomodā - Chris Noah
- Sirds Pelnos - Emilija
- Lielās cerības - SHIPSEA
- Pasarg’ dievs - Wiesulis & sangvn
- Zinu, ka pāries - Элизабет Гайле
Ранее сообщалось, что местное музыкальное объединение Olas выступило против жюри "Золотого микрофона" с видео, в котором выступает против удаления своей песни Nārnija из списка номинантов на лучшую песню премии "Золотой микрофон".
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