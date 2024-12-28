Группа Instrumenti комментирует скандал вокруг "Золотого микрофона" и отказывается от номинации

В категории "Песня года" после дискуссии жюри было решено работу объединения Olas заменить синглом певицы Элизабет Гайле, а вместо группы Instrumenti номинировать Shipsea, или Яниса Шипкевица.

На своей странице в Facebook Instrumenti пишут:

"Мы, группа Instrumenti, хотим поблагодарить всех членов жюри "Золотой микрофон", которые честным голосованием оценили нашу работу, включив песню Tu iekriti manī в топ-5 категории "Лучшая песня", а также номинировав альбом Runā Rīga как "Лучший поп-альбом года"

К сожалению, на основе доступной нам информации песня Tu iekriti manī по итогам первоначального голосования была удалена из списка номинантов категории "Лучшая песня", заменив ее другой работой.

Из-за таких изменений мы приняли решение достойно отказаться и от полученной номинации на "Лучший альбом года".

Мы считаем, что процесс присуждения премии должен быть прозрачным и объективным, отражая результаты первичного голосования всего жюри без субъективного влияния отдельных членов жюри".

В категории "Песня года" номинированы:

Nomodā - Chris Noah​

Sirds Pelnos - Emilija​

Lielās cerības - SHIPSEA​

Pasarg’ dievs - Wiesulis & sangvn​

Zinu, ka pāries - Элизабет Гайле

Ранее сообщалось, что местное музыкальное объединение Olas выступило против жюри "Золотого микрофона" с видео, в котором выступает против удаления своей песни Nārnija из списка номинантов на лучшую песню премии "Золотой микрофон".

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