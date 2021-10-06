Юлия Пересильд: влюбленность в Херманиса, роман с женатым Учителем и путь от роли снайпера до космонавта

5 сентября российской актрисе Юлии Пересильд исполнилось 37 лет, а месяц спустя она отправилась на МКС в составе первого в мире киноэкипажа. Рассказываем о знаменитости в рубрике "Звезда недели".

Битва за жизнь

Юлия Пересильд полюбилась зрителям после роли Людмилы Павличенко в картине "Битвы за Севастополь". История героини оказалась близка актрисе. В реальной жизни она рано потеряла отца, а после стала заботиться о маме и бабушке - пошла работать в 14 лет.

Юлия родилась в Пскове и росла очень творческой. Она занималась в коллективе "Эквалайзер". Этот опыт помог ей свободно чувствовать себя на сцене. Девушка с удовольствием играла в школьном театре и в КВН.

Мечта стать знаменитой не покидала Юлию, а потому в 11 лет она отправилась в Москву для участия в программе "Утренняя звезда". С тех пор Пересильд поставила себе цель - вернуться в столицу.

После все это встало на паузу. Отец Юлии трагически погиб. На дворе были 90-е. Мужчина занялся бизнесом с какими-то подозрительными людьми. У него появились новые знакомые, он стал чаще выпивать, а потом все закончилось ударом по голове и смертью. Об этом актриса рассказывала в интервью Ирине Шихман.

Время тогда было страшное. С потерей кормильца у них с матерью не осталось защитников, и вскоре пришли бандиты, которые вынесли всю мебель из квартиры. Они предупредили, что в полицию лучше не обращаться.

До окончания школы Юлия думала только о благополучии семьи, а потом решила, что пора подумать о своей мечте...

Юлия Пересильд в образе поэтессы и по совместительству экскурсовода тура "Мистический Петербург" ФОТО: Кадр из фильма "Трое"

Путь к сцене

Сначала Пересильд попыталась поступить в школу-студию МХАТ, но провалилась. Тогда она решила еще раз попытать счастье и пошла в ГИТИС - к ее радости, она прошла конкурс.

Первые роли Юлия получила, еще будучи студенткой. Сначала это была роль деревенской девушки Наташи в сериал "Участок", а в 2005 году актриса уже работала на одной площадке с Сергеем Безруковым в фильме "Есенин". Следом были еще несколько телепроектов, но дебютом Пересильд на большом экране стала картина "Невеста".

Затем были съемки в картинах режиссера Алексея Учителя "Пленный" и "Край", в которых открылся талант юной актрисы. За работу в фильме "Край" Юлия удостоилась премий "Белый слон" и "Золотой орел".

Пересильд много раз доказывала, что она заложница амплуа. Актриса с легкостью играла в комедиях Карена Оганесяна, детективе Weekend Станислава Говорухина или перевоплощалась в Людмилу Гурченко. До сих пор самой яркой ролью Юлии считают снайпера Людмилу Павличенко в военной драме "Битва за Севастополь", но артистка хорошо себя проявила и в "Золотой Орде", сериале "Угрюм-река" и семимильными шагами покоряла театральную сцену.

Юлия Пересильд ФОТО: Кадр из фильма

Об отношении к Алвису Херманису

В 2018 году Юлия Пересильд приезжала в Таллинн со спектаклем "Рассказы Шукшина". Актриса тогда очень тепло отозвалась о латвийском режиссере Алвисе Херманисе:

"Скажу честно: во время репетиций я была глубоко влюблена в Алвиса. Хотелось сесть с ним рядом, поговорить. Я увидела как-то: ему говорят какие-то комплименты, не очень адекватные, - и он краснеет. Мне кажется, что люди, которые не разучились краснеть, - необычное явление само по себе. Он очень порядочный, он глубоко понимает, что такое человек".

Пересильд вспомнила, как она как-то приехала играть в Ригу "Варшавскую мелодию", а Алвис не смог прийти на спектакль, но была его жена Кристина. На следующее утро режиссер пригласил Юлию в гости.

"Мы заехали на рижский рынок, он купил рыбу, мы поехали к нему домой - и пока говорили о судьбе русского, и не только, театра, он сварил какую-то невероятную уху из нескольких видов рыбы. Я только и спрашивала: "Помочь? Помочь?..". То есть у него еще и руки на месте. И нет вот этого: я такой избранный, мне позволено больше, чем вам, а вы хоть все умрите!.. Я очень ценю и люблю таких художников. Их так мало..." - вспоминала тогда актриса.

Юлия Пересильд ФОТО: скриншот видео

Роман с женатым режиссером

Юлии Пересильд приписывали романы с Машковым и Абрамовичем, но на самом деле она 10 лет скрывала отношения с женатым кинорежиссером Алексеем Учителем. Правду актриса раскрыла журналистам только в 2017 году, когда их общим дочерям было 10 и 7 лет.

"Во-первых, я это никогда не скрывала... Но я не говорила на эти темы. Люди, которым нужно знать - всегда об этом знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать и мне в какой-то момент надоело... Во-вторых, дети растут..." - призналась Пересильд Ирине Шихман.

Юлия Пересильд в гостях у Ирины Шихман ФОТО: скриншот видео

Публично Алексей Учитель стал называть дочерей родными лишь четыре года назад. Иногда он выходит в свет с девочками.

Говоря о репутации и переживаниях, что Алексей женат, в недавнем интервью Юлия призналась, что у нее много комплексов по этому поводу, но это история ее жизни, которая прошла в любви:

"Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала - а их было очень много, - все это ерунда по сравнению с любовью и детьми… Всегда неприятно, если мои успехи кому-то приписывают. Я, например, на тот момент снималась, играла в Театре наций…".

"Терпеть не могу современную тенденцию создавать популярность за счет личной жизни", - подчеркнула Пересильд.

Она посоветовала заглянуть в биографии шестидесятников: "Откройте любую и вздрогнете. Мы монахи по сравнению с ними. По накалу страстей мы - "поколение ноль". Возбуждена только желтая пресса".

Дочерям Ане и Маше Юлия не объясняет, что пишут о ней и Алексее, ведь они знают, как живут: "Живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши - мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное - ерунда".

Полет на МКС

В ноябре 2020 года Первый канал и "Роскосмос" объявили конкурс для женщин, победительница которого должна сыграть главную роль в фильме "Вызов" Клима Шипенко. Юлия Пересильд с успехом прошла творческий кастинг и проверку здоровья.

Актрису одобрили в основной состав киноэкипажа. Во вторник, 5 октября, в 11 часов 55 минут (по латвийскому времени) с Байконура на МКС она успешно стартовала в первом в мире киноэкипаже. Вместе с Юлией к звездам отправились режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать сцены для фильма "Вызов".

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Вызов" - это научно-просветительский проект. Детали сюжета не раскрываются. Известно, что это драматический фильм о девушке-враче, которую играет Пересильд. Она должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС. Там ей придется спасать кого-то из членов экипажа.

На станции актриса и режиссер проведут 12 дней, а после вернутся на Землю. Многочисленные коллеги Юлии поддержали ее в соцсетях и пожелали успешных съемок и возвращения домой.