Случаи на границе: для въезда в Эстонию люди подделывают ковид-сертификаты

"Последний случай произошел пару недель назад, когда на Нарвском пограничном пункте в терминале автомобилей гражданин России предъявил поддельный сертификат, - сообщает Нарвское отделение полиции. - В этом случае было возбуждено уголовное дело".

Полиция напоминает, что подделка и использование поддельного сертификата - это противозаконные действия, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до одного года.