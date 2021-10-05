Случаи на границе: для въезда в Эстонию люди подделывают ковид-сертификаты

"Последний случай произошел пару недель назад, когда на Нарвском пограничном пункте в терминале автомобилей гражданин России предъявил поддельный сертификат, - сообщает Нарвское отделение полиции. - В этом случае было возбуждено уголовное дело".
Полиция напоминает, что подделка и использование поддельного сертификата - это противозаконные действия, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до одного года.
"Такой риск не оправдан. Гораздо легче и дешевле вакцинироваться, - отмечают стражи порядка. - Сертификат Covid-19 необходим для того, чтобы мы могли наслаждаться обычной жизнью, не подвергая риску заражения себя и окружающих. Не рискуйте напрасно!"