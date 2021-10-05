Вт, 5.10.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Случаи на границе: для въезда в Эстонию люди подделывают ковид-сертификаты

Погранпункт в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

В последнее время эстонскими пограничниками были выявлены случаи подделки или подозрения на подделку ковид-сертификата при пересечении границы, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Нарвское отделение полиции.

"Последний случай произошел пару недель назад, когда на Нарвском пограничном пункте в терминале автомобилей гражданин России предъявил поддельный сертификат, - сообщает Нарвское отделение полиции. - В этом случае было возбуждено уголовное дело".

Полиция напоминает, что подделка и использование поддельного сертификата - это противозаконные действия, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до одного года.

"Такой риск не оправдан. Гораздо легче и дешевле вакцинироваться, - отмечают стражи порядка. - Сертификат Covid-19 необходим для того, чтобы мы могли наслаждаться обычной жизнью, не подвергая риску заражения себя и окружающих. Не рискуйте напрасно!"


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