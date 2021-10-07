Заболеваемость Covid-19 в Латвии достигла самого высокого уровня с начала пандемии

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Ранее большее число заболевших в Латвии констатировалось только 31 декабря прошлого года, когда Covid-19 был выявлен у 1861 жителя.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 1406 человек (80%) непривиты или не завершили курс вакцинации, а 346 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 680,5 до 732,1 случая на 100 000 населения. Это самый высокий показатель за все время пандемии в Латвии. До этого самый высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Вчера в Латвии было сделано 19 929 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 166 553 человека, а скончались 2783 человека.

По расчетам LЕТА, за последние 14 дней общее количество заболевших составило 13 860 человек.

В больницах - 703 человека

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 703 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 104 пациента с Covid-19, выписаны 47 человек.

В настоящее время в больницах находится 631 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 72 человек - тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 535 пациентов с коронавирусом.

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получила половина населения Латвии

В среду первую, вторую или третью дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 6468 человек, а доля населения, получившего по крайней мере одну дозу вакцины, превысила 50%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинированы 943 244 человека, что составляет 50,11% населения страны согласно данным Центрального статистического управления на июль 2021 года. Курс вакцинации завершили 876 523 человека, или 46,57% населения.

К среде процесс вакцинации завершили 54,51% жителей, достигших 18-летнего возраста, и 53,03% латвийцев старше 12 лет.