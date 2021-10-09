Сб, 9.10.2021
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Возможность для латвийских производителей продуктов. Какие ниши по-прежнему свободны и перспективны?

Ассортимент латвийских супермаркетов каждый год дополняется продуктами, которые поставляют десятки новых местных производителей. Хотя и новоприбывшие относительно активно штурмуют супермаркеты с предложением своей продукции и серьезно конкурируют в категориях традиционных продуктов, вырисовывается тенденция, что многие ниши новых товаров, соответствующих спросу клиентов, остаются свободными.

В рамках кампании "Взрасти Латвию" в сотрудничестве с Rimi мы выяснили: достаточно ли в магазинах продукции, произведенной в Латвии? Какие ниши производства продуктов питания в Латвии в настоящее время относительно свободны и могут быть оценены как перспективные, а в которых наблюдается жесткая конкуренция?

"В Латвии пищевая промышленность достаточно сбалансирована, она следует потребительским тенденциям, переменам на рынке, тенденциям отрасли и инновациям. Между производителями существует большая или меньшая конкуренция во всех подсекторах производства. Если бы была свободная, перспективная ниша, кто-то бы уже переступил порог и открыл бы свой бизнес", - говорит Инара Шуре, глава совета Латвийской ассоциации продуктовых предприятий.

Она отмечает, что, сравнивая ситуацию в Латвии, например, со Швецией или другими скандинавскими странами, там на полках супермаркетов существенную часть занимает биопродукция - даже более чем 30% от общего ассортимента товаров. 

"В Латвии нишу биопродукции можно назвать относительно свободной, в то же время сразу возникает вопрос о ценах на эти продукты, покупательной способности населения и спросе на такие товары".

Шуре описывает еще одну будущую актуальность в производстве продуктов питания: "На семинаре по продовольственной системе ООН было опубликовано исследование о 350 наикрупнейших компаниях продовольственной системы - по их вкладу в цели устойчивого развития. Оно показывает, что новой глобальной тенденцией является преобразование протеина (белок, животного происхождения) в растительные ресурсы. Помимо этого, замена животного белка растительным происходит с беспрецедентной скоростью и в больших объемах".

Ищут поставщиков в нескольких продуктовых категориях 

Милан Блумс, директор департамента категорий Rimi Latvia, рассказывает, что сейчас наибольший спрос - индейка и другое диетическое мясо, продукты из козьего молока и питание, подходящее для веганов и вегетарианцев, кроме того, также актуальны и биологически выращенные местные овощи и фрукты. 

Конкуренция в категориях традиционных продуктов высока - во время ежегодного обзора, в одну категорию могут войти очень много предложений, например, сотни колбас. Между тем, на полках магазинов Rimi также есть место для новых и менее известных брендов, которые могут предлагать современные, инновационные продукты, отвечающие требованиям качества и обеспечивающие постоянные поставки. Милан Блумс отмечает, что сейчас ищут поставщиков как минимум в 10 продуктовых категориях.

"Категории, в которых сейчас мы ищем местных поставщиков, - это мясо - кролик, баранина, индейка. Также актуальные безлактозные и безглютеновые категории, а также продукты из козьего молока - сыры и йогурты. Третья ниша - предложение для вегетарианцев и веганов, 

где как бы все время появляются различные новинки, но мы развиваем категорию beyond meat или "лучше мяса" - заменители мяса с добавленной стоимостью. Альтернативы зарубежных производителей выбираем по большей части из-за нехватки местного предложения. Даже если в отдельных категориях стоимость местных продуктов выше, чем стоимость импортных продуктов, покупатели ценят качество и вкус местных продуктов, поэтому мы отдаем предпочтение местным продуктам", - говорит Блумс. 

Жесткая конкуренция - в хлебном, молочном и мясном сегментах

Производители внимательно следуют за тем, чтобы не образовалась перепроизводство - производят столько, сколько требуют заключенные договора, смотрят каков спрос на конкретную продукцию, товарные группы, внимательно следят за товарными запасами и запасами на складах. Это связано с тем, что перепроизводство или нереализованное производство означает замороженные деньги или даже списание и утилизацию продукции. Инара Шуре объясняет, что в этой сложной рыночной ситуации никто этого не хочет: "Если есть партия, реализация которой создает опасения, организуются кампании скидок, но это уже больше в ведении магазина".

Она отмечет, что особенно острая конкуренция в сегментах хлеба, молока и мяса: "На рынке мяса конкуренция жестка, так как нужно конкурировать и с импортной продукцией. Цены на конечную продукцию оказывают значительное влияние на цены на сырье.

В производстве хлеба и кулинарных изделий сильны местные производители, потому что хлеб не является экспортным продуктом, а в разделе молока и молочных продуктов отечественным продуктам приходится выдерживать очень жесткую конкуренцию с продуктами из других стран.

Понятно, что крупные производители за рубежом могут производить дешевле, а значит

в конце концов, все в руках покупателей - или выбрать дешевый продукт, поддержав таким образом зарубежного производителя и экономику, или взять местный пакет молока, который может быть на несколько центов дороже. 

Наш призыв - всегда исследовать упаковку и выбирать продукцию латвийских производителей, потому что это способ поддержать своих, как согревать латвийскую экономику".

Статья вышла в сотрудничестве с Rimi Latvija.


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