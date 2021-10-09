Возможность для латвийских производителей продуктов. Какие ниши по-прежнему свободны и перспективны?

Шуре описывает еще одну будущую актуальность в производстве продуктов питания: "На семинаре по продовольственной системе ООН было опубликовано исследование о 350 наикрупнейших компаниях продовольственной системы - по их вкладу в цели устойчивого развития. Оно показывает, что новой глобальной тенденцией является преобразование протеина (белок, животного происхождения) в растительные ресурсы. Помимо этого, замена животного белка растительным происходит с беспрецедентной скоростью и в больших объемах".

Ищут поставщиков в нескольких продуктовых категориях

Милан Блумс, директор департамента категорий Rimi Latvia, рассказывает, что сейчас наибольший спрос - индейка и другое диетическое мясо, продукты из козьего молока и питание, подходящее для веганов и вегетарианцев, кроме того, также актуальны и биологически выращенные местные овощи и фрукты.

Конкуренция в категориях традиционных продуктов высока - во время ежегодного обзора, в одну категорию могут войти очень много предложений, например, сотни колбас. Между тем, на полках магазинов Rimi также есть место для новых и менее известных брендов, которые могут предлагать современные, инновационные продукты, отвечающие требованиям качества и обеспечивающие постоянные поставки. Милан Блумс отмечает, что сейчас ищут поставщиков как минимум в 10 продуктовых категориях.

"Категории, в которых сейчас мы ищем местных поставщиков, - это мясо - кролик, баранина, индейка. Также актуальные безлактозные и безглютеновые категории, а также продукты из козьего молока - сыры и йогурты. Третья ниша - предложение для вегетарианцев и веганов,

где как бы все время появляются различные новинки, но мы развиваем категорию beyond meat или "лучше мяса" - заменители мяса с добавленной стоимостью. Альтернативы зарубежных производителей выбираем по большей части из-за нехватки местного предложения. Даже если в отдельных категориях стоимость местных продуктов выше, чем стоимость импортных продуктов, покупатели ценят качество и вкус местных продуктов, поэтому мы отдаем предпочтение местным продуктам", - говорит Блумс.

Жесткая конкуренция - в хлебном, молочном и мясном сегментах

Производители внимательно следуют за тем, чтобы не образовалась перепроизводство - производят столько, сколько требуют заключенные договора, смотрят каков спрос на конкретную продукцию, товарные группы, внимательно следят за товарными запасами и запасами на складах. Это связано с тем, что перепроизводство или нереализованное производство означает замороженные деньги или даже списание и утилизацию продукции. Инара Шуре объясняет, что в этой сложной рыночной ситуации никто этого не хочет: "Если есть партия, реализация которой создает опасения, организуются кампании скидок, но это уже больше в ведении магазина".

Она отмечет, что особенно острая конкуренция в сегментах хлеба, молока и мяса: "На рынке мяса конкуренция жестка, так как нужно конкурировать и с импортной продукцией. Цены на конечную продукцию оказывают значительное влияние на цены на сырье.

В производстве хлеба и кулинарных изделий сильны местные производители, потому что хлеб не является экспортным продуктом, а в разделе молока и молочных продуктов отечественным продуктам приходится выдерживать очень жесткую конкуренцию с продуктами из других стран.

Понятно, что крупные производители за рубежом могут производить дешевле, а значит

в конце концов, все в руках покупателей - или выбрать дешевый продукт, поддержав таким образом зарубежного производителя и экономику, или взять местный пакет молока, который может быть на несколько центов дороже.

Наш призыв - всегда исследовать упаковку и выбирать продукцию латвийских производителей, потому что это способ поддержать своих, как согревать латвийскую экономику".