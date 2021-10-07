Против депутата Немиро начат уголовный процесс о взяточничестве

Немиро отрицает свою вину и подчеркивает, что в его действиях не было состава преступления.

Немиро сообщил LETA, что разговаривал с KNAB и что к нему применен статус лица, против которого возбуждено уголовное дело. Поскольку он подписал соглашение о неразглашении, он не может сообщить подробности обстоятельств дела.

Политик подчеркнул, что политические договоренности - это обычная часть политики в Латвии, и таким образом были избраны на свои должности в том числе и действующий премьер-министр, и президент Латвии.

Немиро сомневается, что данная ситуация соответствует сути уголовного производства, поскольку нет взятки и состава преступления. Отвечая на вопрос о разговоре в Сейме, упомянутом в СМИ, политик отметил, что политические встречи проходят "со всеми постоянно".

Как сообщает LTV, уголовное дело возбуждено и в отношении одного из членов фракции Союза "зеленых" и крестьян.

В среду программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что KNAB провел процессуальные действия в самоуправлении Добельского края. По неофициальной информации, сотрудников KNAB могла интересовать недавняя смена власти в муниципалитете. Предположительно уголовный процесс начат из-за "политического торга", когда политики договаривались о том, кто займет конкретную должность - депутату Добельского самоуправления Марису Фелдманису (KPV.LV) в ходе переговоров в Сейме якобы обещали должность председателя думы.