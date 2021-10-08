Новое уголовное дело TUT.by, массовые задержания за посты о Зельцере: главное в Беларуси за неделю

Мигранты как оружие гибридной войны
Во вторник замглавы МИДа Польши Мартин Пшидач объявил, что Варшава отправит конвой с гуманитарной помощью для мигрантов, скопившихся вблизи польской границы в Беларуси.
В ответ на это белорусский госпогранкомитет предложил польской стороне "приподнять свою "колючку", пропустить вглубь своей территории беженцев, поскольку они уже на ее территории, обогреть, напоить".
Позже представитель МИД Беларуси заявил, что в "поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету".
Конфликт между Беларусью и граничащими с ней Польшей, Литвой и Латвией продолжается уже не первый месяц.
В начале июля этого года Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций "у нас на это нет ни денег, ни сил".
Страны ЕС называют действия Минска гибридной войной. Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон 5 октября заявила, что мигрантов в Беларусь привозят государственные туристические компании, которые расселяют людей по специальным гостиницам. "Затем их доставляют к границе люди без знаков отличия на минивэнах также без опознавательных знаков", - добавила Йоханссон.
Соседи Беларуси строят на границе заграждения, а также вытесняют мигрантов со своей территории, что само по себе небесспорно с точки зрения гуманитарного права.
Европарламент призвал принять пятый пакет санкций против Беларуси
7 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести пятый пакет санкций против Беларуси. Депутаты предлагают распространить санкции на дополнительные сектора белорусской экономики, например, металлургическую, деревообрабатывающую и химическую промышленность, а также ужесточить ограничения в отношении компаний, ответственных за спонсирование режима Лукашенко.
Европарламент также призвал международные организации, такие как МВФ, ограничить выдачу средств Беларуси.
Ранее на этой неделе Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам, в рамках которого предложил обходить ограничения со стороны Евросоюза подсобными хозяйствами.
"У нас школьники даже в деревне не знают, что такое земля, - заявил Лукашенко. - Раньше дети заготавливали себе на всю зиму и морковь, и свеклу, то, что нужно к столу. И мы забудем, что такое польское яблоко".
В рамках совещания Александр Лукашенко назвал вопросы с нарушением прав человека мифическими и добавил, что "западники провели социологические исследования", которые, по его словам, подтверждают, что именно его избрал народ. Он не уточнил, на какое исследование он ссылался.