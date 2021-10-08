Новое уголовное дело TUT.by, массовые задержания за посты о Зельцере: главное в Беларуси за неделю

"В таком случае "ТУТ БАЙ МЕДИА" не имеет к этим публикациям никакого отношения, - говорится на сайте Zerkalo. - Наш проект никак не связан с TUT.by за исключением того, что в команде трудится ряд бывших сотрудников этого портала".

"Если причиной новых дел в отношении связанных с TUT.by людей стало именно "Зеркало", то мы в ответ можем только пообещать, что продолжим и дальше делать свою работу: честно и беспристрастно рассказывать людям о том, что происходит в Беларуси", - добавили в редакции.

В мае этого года этого года по "делу TUT.by" были задержаны 15 человек, 11 из них остаются под стражей. Ресурс TUT.by и его соцсети в Беларуси признали экстремистскими.

За комментарии по "делу Зельцера" задержали около 200 человек

Около 200 человек, "которые писали комментарии после гибели сотрудника КГБ", задержаны, рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков газете при администрации президента "СБ. Беларусь сегодня".

Задержанных подозревают в совершении преступлений по ст. 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти) и по ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание социальной вражды). Правозащитники признали 73 обвиняемых по этим делам политзаключенными.

Ранее Лукашенко обещал, что люди, "очерняющие в сети гибель сотрудника КГБ", будут наказаны.

Кампания по задержанию людей за комментарии в соцсетях началась уже на следующий день после инцидента. Пропагандистские телеграм-каналы стали публиковать "признательные видео" задержанных: одним из первых "покаялся" сотрудник Epam Systems Сергея Кириенко. Он выразил соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ и добавил, что его коллега Андрей Зельцер "совершил непоправимую ошибку".

По статье о разжигании вражды также проходит задержанный 1 октября корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, который написал статью, в которой знавшие Зельцера отзывались о нем положительно.

В Беларуси ликвидируют последние НКО

Верховный суд в Минске 5 октября принял решение о ликвидации организации "Правовая инициатива", которая занималась защитой прав человека в Беларуси с 1996 года. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

В качестве причины ликвидации говорилось об "осуществлении деятельности после решения суда о ее приостановлении". В ответ на это "Правовая инициатива" пообещала игнорировать решение суда и продолжать свою правозащитную деятельность.

На прошлой неделе в Беларуси закрыли старейшую на территории страны правозащитную организацию "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК), а также еще одну правозащитную группу - "Звено". БХК действовал в Беларуси с 1995 года, одним из его основателей была лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.