Страны Балтии поддерживают высокую заражаемость в ЕС

Связано ли то, что мы по своим коронапоказателям входим в десятку лидеров в ЕС, с тем, что во многих странах третья полна прошла еще летом? На это Меритс ответил, что в других странах, конечно, были вспышки, но у них уже вакцинировано приличное количество пожилых людей, поэтому в этих странах вспышка утихает при малом количестве жертв. По его словам, вспышка коронавируса, конечно, утихнет и у нас, но какую цену обществу придется за это заплатить? Третья волна коронавируса или последствия этой волны ударила по многим людям, отметил Меритс и добавил, что до сих пор 21 000 человек ждет планового лечения, которое было отложено во время предыдущих волн.

К ограничениям Мертс относится с сомнением: "Я не уверен, что есть смысл в коронаограничениях, когда это касается исключения жертв, - сказал ученый. – Дважды с помощью ограничений нам удалось успешно подавить вирус. Но вирус не исчезает, и если мы не увеличим вакцинацию, то все повторится, и будет повторяться, пока большая часть жителей Эстонии тяжело не переболеет ковидом".

На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что ситуация с вакцинацией постепенно усложняется, хотя медицинские работники сейчас напрямую звонят людям, объясняют и отвечают на вопросы: "Мы должны посмотреть правде в глаза: мы находимся в группе стран Восточной Европы, хотя хотели быть среди Северных стран".

По словам Каллас, она говорила с коллегами из других стран и выясняла, например, у премьер-министров Дании, Бельгии, Швеции и Финляндии, как они смогли достичь такого высокого уровня вакцинации. Поддержка вакцинации в этих странах больше, о ее необходимости говорит и политическая оппозиция. "У нас такого нет", - отметила премьер-министр и добавила, что премьер-министр Испании сказал ей, что поскольку у них были введены крайне жесткие ограничения, люди делают все от них зависящее, чтобы этого не повторилось.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подчеркнула, что правительство хочет избежать ограничений: "Но если мы увидим, что ситуация с вирусом ухудшилась, невакцинированных людей могут ожидать более жесткие ограничения, чем вакцинированных".