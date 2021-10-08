Страны Балтии поддерживают высокую заражаемость в ЕС

Член научного совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала Postimees, что по числу новых случаев Эстонию в Европе опережают лишь пять стран: Латвия, Литва, Сербия, Черногория и Румыния. "По смертям от ковида нас опережают такие страны, как Болгария и Босния и Герциговина", - добавила она. Например, в Литве на миллион жителей смертей от ковида в два раза больше, чем у нас.
На вопрос, почему, например, в Дании ситуация лучше, чем в Эстонии, Фишер ответила, что Дания делала в несколько раз больше тестов, а потому быстрее находила инфекционно опасных людей: "В Литве общий уровень вакцинированности намного выше, чем у нас, но процент вакцинированности среди пожилых людей сравним с нашим".
Стоит ли Эстонии ждать серьезного коронакризиса и большой госпитализации пожилых людей? "Точно сказать не могу, но невакцинированных пожилых людей у нас много, а дельта-штамм заражает очень легко", - ответила ученая.
Член научного совета, профессор прикладной вирусологии Андрес Меритс добавил, что, хотя страны Восточной Европы, Украина, Белоруссия и Россия находятся в худшем ковидном положении, чем Эстония, нас это никак не утешает. По его словам, сейчас мы находимся в числе передовых в ЕС по нескольким причинам. Во-первых, с прежними волнами мы справились сравнительно неплохо, то есть у нас, по сравнению с другими европейскими странами, умерло не так много человек. А во-вторых, до сих пор мы не самым лучшим образом справлялись с вакцинацией.
Связано ли то, что мы по своим коронапоказателям входим в десятку лидеров в ЕС, с тем, что во многих странах третья полна прошла еще летом? На это Меритс ответил, что в других странах, конечно, были вспышки, но у них уже вакцинировано приличное количество пожилых людей, поэтому в этих странах вспышка утихает при малом количестве жертв. По его словам, вспышка коронавируса, конечно, утихнет и у нас, но какую цену обществу придется за это заплатить? Третья волна коронавируса или последствия этой волны ударила по многим людям, отметил Меритс и добавил, что до сих пор 21 000 человек ждет планового лечения, которое было отложено во время предыдущих волн.
К ограничениям Мертс относится с сомнением: "Я не уверен, что есть смысл в коронаограничениях, когда это касается исключения жертв, - сказал ученый. – Дважды с помощью ограничений нам удалось успешно подавить вирус. Но вирус не исчезает, и если мы не увеличим вакцинацию, то все повторится, и будет повторяться, пока большая часть жителей Эстонии тяжело не переболеет ковидом".
На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что ситуация с вакцинацией постепенно усложняется, хотя медицинские работники сейчас напрямую звонят людям, объясняют и отвечают на вопросы: "Мы должны посмотреть правде в глаза: мы находимся в группе стран Восточной Европы, хотя хотели быть среди Северных стран".
По словам Каллас, она говорила с коллегами из других стран и выясняла, например, у премьер-министров Дании, Бельгии, Швеции и Финляндии, как они смогли достичь такого высокого уровня вакцинации. Поддержка вакцинации в этих странах больше, о ее необходимости говорит и политическая оппозиция. "У нас такого нет", - отметила премьер-министр и добавила, что премьер-министр Испании сказал ей, что поскольку у них были введены крайне жесткие ограничения, люди делают все от них зависящее, чтобы этого не повторилось.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подчеркнула, что правительство хочет избежать ограничений: "Но если мы увидим, что ситуация с вирусом ухудшилась, невакцинированных людей могут ожидать более жесткие ограничения, чем вакцинированных".
Танель Кийк: вакцинированность пожилых отличает нас от Латвии
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) говорит, что разные ходы применяются все время: сначала вакцинировали работников здравоохранения и передовой и клиентов домов попечения, после семейные врачи занимались пожилыми людьми, а затем открыли центры вакцинации и дигирегистратуру, к которым добавились вакцинационные автобусы и скорая помощь: "Мы наняли координаторов вакцинации, вакцинируем в аптеках и в школах, а также на рабочих местах. Если бы мы остались только при дигирегистратуре, то не имели бы сейчас нынешних цифр".
"Охват пожилых отличает нас от Северных стран в плохом смысле, но мы опережаем Латвию. Настал момент, когда каждый человек может вакцинироваться", - сказал Кийк.