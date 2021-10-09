"Голос-10": знакомые лица, поющий кондитер, а экс-директор Муцениеце прошла кастинг, но выбыла

Шоу открыл участник Дмитрий Кабунин. Оказалось, что он когда-то был самым первым участником проекта "Голос" в 2012 году. Он выбрал для выступления песню Андрея Губина "Ночь", но сделал свою аранжировку. К сожалению, никто не повернулся к молодому человеку. Наставники выступили с критикой новой версии.

Видео: Дмитрий Кабунин

Следующая участница - 17-летний кондитер Дарья Копейкина покорила Пелагею и Леонида Агутина исполнив "Хава нагила". Девушка рассказала, что сейчас учится в училище им. Гнесиных, всегда мечтала попасть на "Голос". Она выбрала своим наставником Пелагею.

Видео: Дарья Копейкина - "Хава нагила"

Следующей конкурсанткой стала 29-летняя Юлия Плаксина. Она уже опытный участник и без пяти минут знаменитость. За плечами Юлии многочисленные телешоу и вокальные конкурсы: "Новая волна", "Главная сцена", "Победитель", "Х-Фактор" (Украина). На "Главной сцене" ее под свое крыло брал продюсер и композитор Максим Фадеев.

После номера Юлии, в котором она представила хит группы Survivor "Eye of the Tiger" к ней повернулись сразу три наставника - Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея. Как и Дарья она выбрала команду Пелагеи. Любопытный факт, в команде поддержки Плаксиной был Дима Красилов, он же знаменитый Пухляш.

Видео: Юлия Плаксина

25-летний Вячеслав Явкин со свой "Беловещской пущей" заставил повернуться всех четырех наставников. Он выбрал Леонида Агутина.

Видео: Вячеслав Явкин

Александр Градский забрал к себе в команду Марину Моисееву из Москвы и Эстер Кандинову, а к Диме Билану добавился опытный конкурсант - 32-летний Максим Завидия. Несколько лет назад он участвовал в шоу "Ну-ка, все вместе!". Он представил хит Кристины Агилеры "Say something". К нему повернулись все, кроме Агутина, а выбрал конкурсант Диму Билана.

Видео: Максим Завидия

Кроме Максима в команду Билана попал Адильхан Макин с кавером Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя", и Никите Бысюк из Минска, который спел песню группы "Maroon 5".

Видео: Адильхан Макин

Не повезло Милене Саркисян с песней "Beggin" и Надежде Точилкиной, которая с "Нас не догонят".

Видео: Милена Саркисян

Кроме того, на своей Instagram-странице бывший пиар-директор Агаты Муцениеце Мириам Андреевская призналась, что прошла кастинг в 10-й сезон шоу "Голос", но все-таки не будет принимать участие.

"Друзья в этом году я прошла кастинг на супер крутое музыкальное шоу, о котором можно только мечтать исполнителям - в проект "Голос". Я благодарна всем, кто меня поддерживал! Своему мастеру по вокалу и моим друзьям!... Но по ряду причин, я очень верю, что мы встретимся в следующем году", - написала Мириам.