Кинолог и угроза конфискации авто: полиция остановила мероприятие на парковке т/ц Alfa

Поздним вечером 8 октября на парковке т/ц ALFA произошло несогласованное мероприятие с участием транспортных средств. Полиция утверждает, что мероприятие было запланированным и что его участники уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с похожими действиями. На месте происшествия работали несколько экипажей полиции и кинолог со служебной собакой.

Организаторы мероприятия заявили, что осознанно совершили этот поступок. По их словам, они "дают людям возможность быть живыми и наслаждаться временем вместе". Госполиция, в свою очередь, напоминает о критической ситуации в стране - подобные поступки безответственны и недопустимы.

В распоряжении полиции есть видеозапись происшествия. Правоохранительные органы оценят степень ответственности как организаторов, так и участников мероприятия. Полиция предупреждает о возможной конфискации имущества - предметов, с помощью которых совершается административное правонарушение, в том числе транспортных средств, - если правонарушение не прекращается. Также полиция имеет право задержать человека, если тот не прекращает совершать противозаконные действия по требованию стражей порядка.