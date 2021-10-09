Обнаружены 30 незаконных "автокладбищ" - таких в стране больше, чем легальных

С 5 по 7 октября в ходе контрольной кампании инспекторы VVD провели инспекции на ранее выявленных деградировавших территориях высокого риска по всей стране, в общей сложности проинспектировав 103 объекта.
Как подчеркнула Клявениеце, в ходе контрольной кампании повышенное внимание уделялось надлежащему обслуживанию отслуживших свой срок автомобилей и соблюдению экологических требований при работе автомастерских. В ходе проверок было обнаружено 30 объектов, на которых производился незаконный демонтаж изношенных автомобилей.
количество незаконных площадок для демонтажа отслуживших свой срок транспортных средств в Латвии значительно превышает количество таких легальных площадок.
Для сравнения: в настоящее время в Латвии действуют 63 компании, которые легально обрабатывают отслужившие свой срок автомобили.
Кроме того, рейды контрольной кампании выявили, что каждая третья автомастерская, то есть около 30% всех проверенных, работала без необходимого экологического разрешения. В свою очередь, на 59% всех проверенных объектов было констатировано ненадлежащее обращение с отходами. В одном случае на открытой местности или на лугу в районе Южного Курземе были обнаружены 57 бочек (200 литров каждая) с опасными нефтяными отходами.
Также в ходе девяти проверок экологические инспекторы обнаружили автомастерские, которые не зарегистрировали свой бизнес. Информация о них будет передана в Службу государственных доходов в ближайшее время.
Компаниям, которые были признаны не соответствующими экологическим требованиям, был дан месяц на исправление нарушений. Если это не будет сделано в срок, установленный VVD, служба примет решение о применении административной ответственности за выявленные нарушения, предупредил представитель VVD.