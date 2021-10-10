Вс, 10.10.2021
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Бузова пришла к Урганту и показала танцы у шеста. Телеведущий закрыл лицо руками

ФОТО: Кадр из видео

35-летняя телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова накануне стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Звезда пыталась продемонстрировать танцы у шесты и смутила Ивана Урганта.

Ольга танцевала под свою песню "Пока ты без дел", ее движения ввели ведущего Ивана Урганта в полное смущение и он закрыл лицо руками.

В начале Иван поговорил с Ольгой о творчестве, новом альбоме и личной жизни звезды, а потом попросил ее продемонстрировать чему она научилась за несколько уроков танцев у шеста. 

Бузова показала несколько элементов, приседание с широко расставленными ногами, прислонялась спиной к шесту, а также несколько наклонов. На протяжении всего номера Ургант постоянно шутил над знаменитостью. В завершении танца он закрыл лицо руками.

"Ты как будто газопровод строишь", - сказал он Ольге.

А как вам танцы телезвезды?

Видео: Ольга Бузова в гостях у Ивана Урганта


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