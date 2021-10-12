Что мешает новым латвийским продуктам попасть на полки супермаркетов?

Директор департамента категорий Rimi Latvia Милан Блумс говорит, что главная помеха, не дающая местным производителям попасть в ассортимент Rimi, - стучаться в закрытые двери, пытаясь предложить еще один продукт, у которого уже есть сотни аналогов: еще одну колбасу, еще один вид воды и так далее.

"Понятно, что создать инновационый продукт или вырастить органическое яблоко нелегко, однако именно этого и ждут покупатели.

Требования качества также высоки, но, если есть отличная идея, наши специалисты помогут ее реализовать. Популярные бренды Rūdolfs и Avenei создали свои фантастические продукты домашней кухни и вместе со специалистами Rimi позиционируют их на рынке. Это нелегко, однако может дать хороший толчок - например, рыбные консервы Karavela сейчас можно купить в магазинах ICA материнской компании Rimi в Швеции", - говорит Милан Блумс.

Задача покупателей - поддерживать малых производителей

Чтобы продвигать то, чтобы латвийским покупателям в супермаркетах был доступен все более широкий ассортимент местной продукции, к тому же из различных сегментов, не только предложения крупных производителей, нужно объяснять покупателям, почему важно выбирать продукты питания, созданные в Латвии, таким образом образовывая людей, подчеркивает Инара Шуре. По ее мнению,

покупателям регулярно нужно напоминать известные, но забываемые вещи, например то, что латвийское название и рисунок на упаковке вовсе не означает, что это латвийский продукт.

Необходимо разработать качественную рекламу и информацию о местной продукции, ее важности - это способ пробудить патриотизм и лояльность покупателей. И, конечно, у супермаркетов есть эти возможности, которые и используются - путем организации кампаний, привлечения внимания покупателей непосредственно к местным продуктам, выделения их на полках магазинов.

Как малым производителям попасть в супермаркет?

Общее время, начиная с момента ознакомления до поступления продукта в ассортимент супермаркета, - примерно 6-9 месяцев, поясняет Милан Блумс. "Быстрее можно попасть в обращение концептуального магазина Klēts, куда также есть шансы попасть местным производителям, которые предлагают хороший, качественный продукт с небольшими объемами производства. Производителям, которые хотят сотрудничать, рекомендуется связаться со специалистами Rimi, которые предоставят всю необходимую информацию о требованиях качества и необходимых приготовлениях".

Глава совета Латвийской ассоциации продуктовых предприятий признает, что концепт Klēts, помогая малым и средним производителям и небольшим фермам доставить их продукты на полки супермаркетов, является отличным решением для продвижения и расширения ассортимента продукции местного производства.

"Если в летний-осенний сезон альтернатива для малых производителей - рынки, то особенно зимой было бы важно, чтобы в магазинах было предложение товаров малых и средних производителей,

хозяйств, чьи производственные мощи, возможно, не могут обеспечить объемы для больших полок магазинов, однако качество товаров отличное".

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В рамках кампании "Взрасти Латвию", посвященной поддержке местных производителей, 12 октября Rimi проведет онлайн-форум развития новых производителей продуктов питания. На нем вместе с местными компаниями - представителями отрасли и производителями продуктов питания - будут подняты такие темы, как тенденции потребительского спроса, недооцененный потенциал латвийской пищевой промышленности, предпосылки для достижения международного успеха продукта, инвестиционные перспективы и тенденции в пищевой промышленности в Балтии, мире и так далее.

Новые производители продуктов питания и те, что еще в самом начале пути развития приглашаются ознакомиться с программой форума "Взрасти Латвию" и зарегистрироваться для участия в нем, посетив сайт Audzē Latviju. Форум пройдет онлайн, и участие в нем бесплатное.