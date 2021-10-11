Джаред Лето в Риме пострадал от рук полиции

Столкновение с сотрудниками правоохранительных органов произошло на митинге антипрививочников в Риме. Актер подчеркнул, что полиция применяла слезоточивый газ. Со слов артиста, сам он не принимал участие в акции, а лишь снимал происходящее на телефон.

Портал Lenta.ru указывает, что Лето выложил в соцсети кадры столкновения полиции с мирным населением. "Меня поймали на протесте в Италии", - написало он.

Ранее в Риме полиция в ходе стычек с протестующими против правительственных мер по борьбе с пандемией применила слезоточивый газ и водометы. Во Франции протесты прошли в 13-й раз. Издание Deutsche Welle сообщает, что около 10 000 человек вышли на улицы городов страны в этот день, чтобы выразить недовольство планами правительства сделать с 15 октября обязательным предъявление так называемого "санитарного пропуска", или "зеленого паспорта" на всех рабочих местах.