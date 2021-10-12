Вт, 12.10.2021
Опасался, что потребуют, чтоб целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо Алексей Навальный
Алексей Навальный

МИД РФ в Twitter поздравил Путина с днем рождения. Почему люди смеются и при чем тут США?

ФОТО: twitter

Управляемый МИД РФ Twitter-аккаунт Russia опубликовал поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения, что вызвало бурю обсуждений среди пользователей соцсети, пишет "Медуза".

7 октября аккаунт Russia разместил поздравление в связи с 69-летием Путина. "Он вдохновляет фильмы, книги, поэмы, новости - даже мифы и легенды", - говорилось в поздравлении.

К посту прикрепили картинку, где Путин изображен рядом с большим медведем, который часто используется как один из символов величия России.

Однако вскоре пользователи Twitter заметили, что у изображенного на коллаже медведя нет никакой связи с Россией, более того, он из США - страны, которую Россия открыто считает недружественной и винит почти во всех своих проблемах.

Как оказалось, это бурый медведь Аляски, а само изображение, попавшее на коллаж, взято из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Позднее это подтвердили и представители самого музея.


НАВЕРХ
Back