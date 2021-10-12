МИД РФ в Twitter поздравил Путина с днем рождения. Почему люди смеются и при чем тут США?

7 октября аккаунт Russia разместил поздравление в связи с 69-летием Путина. "Он вдохновляет фильмы, книги, поэмы, новости - даже мифы и легенды", - говорилось в поздравлении.

К посту прикрепили картинку, где Путин изображен рядом с большим медведем, который часто используется как один из символов величия России.

🇷🇺 He inspires films, books, poems, news, even myths & legends!



One of the most popular world leaders, President of Russia in 2000-2008 and since 2012 - Vladimir #Putin is celebrating his birthday today!#KeepCalm #Putin69 pic.twitter.com/lNMCaR8iCv — Russia 🇷🇺 (@Russia) October 7, 2021

Однако вскоре пользователи Twitter заметили, что у изображенного на коллаже медведя нет никакой связи с Россией, более того, он из США - страны, которую Россия открыто считает недружественной и винит почти во всех своих проблемах.