МИД РФ в Twitter поздравил Путина с днем рождения. Почему люди смеются и при чем тут США?

7 октября аккаунт Russia разместил поздравление в связи с 69-летием Путина. "Он вдохновляет фильмы, книги, поэмы, новости - даже мифы и легенды", - говорилось в поздравлении.
К посту прикрепили картинку, где Путин изображен рядом с большим медведем, который часто используется как один из символов величия России.
Однако вскоре пользователи Twitter заметили, что у изображенного на коллаже медведя нет никакой связи с Россией, более того, он из США - страны, которую Россия открыто считает недружественной и винит почти во всех своих проблемах.
Как оказалось, это бурый медведь Аляски, а само изображение, попавшее на коллаж, взято из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Позднее это подтвердили и представители самого музея.