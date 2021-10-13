Жители Латвии выберут названия для будущих станций Rail Baltica

Как сообщили в Eiropas dzelzceļa līnijas, пресс-конференция состоится в 11:00 на станции Засулаукс в Риге. В ней примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, директор по управлению инфраструктурой Eiropas dzelzceļa līnijas Артур Цауне, специалист по геопространственному планированию Вита Страутниеце, специалист по планированию мобильности Гинт Бирзиетис и представитель креативного агентства Adell, автор опроса Варис Лазо.

Принять участие в голосовании о названиях станций можно на сайте www.edzl.lv.

Для остановок региональных поездов Rail Baltica разработаны базовые варианты названий. Они предложены специалистами с учетом исторических, географических и лингвистических аспектов.

Принцип

На публичную оценку названий станций, расположенных в черте Риги, вынесены варианты, включающие исторические названия близлежащего района или самого популярного поблизости объекта. Названия станций за пределами столицы подбирались по аналогичному принципу.

Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что в ближайшие годы в распоряжении пассажиров появится много новых железнодорожных остановок и станций, и это поможет укрепить железнодорожные перевозки как основу общественного транспорта.

"Крупнейший проект века не может быть реализован без участия всего общества. У жителей Латвии благодаря новой железной дороге появятся возможности для более быстрого и комфортного передвижения. Раскроется потенциал развития многих небольших населенных пунктов, которые вырастут до районных центров. Важно, какое название будет носить станция, которой предстоит стать целью поездки как латвийских, так и зарубежных гостей", - отметил Артур Цауне, директор по управлению инфраструктурой компании Eiropas dzelzceļa līnijas.