Ср, 13.10.2021
Самоуправление будет работать так, чтобы вакцинированные жители ощущали новые ограничения как можно меньше. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Жители Латвии выберут названия для будущих станций Rail Baltica

Rail Balticu ideerong. ФОТО: Rail Baltic.

Предприятие SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, реализующее в Латвии проект железнодорожной магистрали Rail Baltica, сегодня, 13 октября, на пресс-конференции расскажет о возможностях жителей, организаций и самоуправлений участвовать в выборе названий будущих станций новой железнодорожной линии.

Как сообщили в Eiropas dzelzceļa līnijas, пресс-конференция состоится в 11:00 на станции Засулаукс в Риге. В ней примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, директор по управлению инфраструктурой Eiropas dzelzceļa līnijas Артур Цауне, специалист по геопространственному планированию Вита Страутниеце, специалист по планированию мобильности Гинт Бирзиетис и представитель креативного агентства Adell, автор опроса Варис Лазо.

Принять участие в голосовании о названиях станций можно на сайте www.edzl.lv.

Для остановок региональных поездов Rail Baltica разработаны базовые варианты названий. Они предложены специалистами с учетом исторических, географических и лингвистических аспектов.

Принцип

На публичную оценку названий станций, расположенных в черте Риги, вынесены варианты, включающие исторические названия близлежащего района или самого популярного поблизости объекта. Названия станций за пределами столицы подбирались по аналогичному принципу.

Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что в ближайшие годы в распоряжении пассажиров появится много новых железнодорожных остановок и станций, и это поможет укрепить железнодорожные перевозки как основу общественного транспорта.

"Крупнейший проект века не может быть реализован без участия всего общества. У жителей Латвии благодаря новой железной дороге появятся возможности для более быстрого и комфортного передвижения. Раскроется потенциал развития многих небольших населенных пунктов, которые вырастут до районных центров. Важно, какое название будет носить станция, которой предстоит стать целью поездки как латвийских, так и зарубежных гостей", - отметил Артур Цауне, директор по управлению инфраструктурой компании Eiropas dzelzceļa līnijas.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейского стандарта (1435 миллиметров) от Таллина до литовско-польской границы. Затраты на строительство Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Планируется, что движение по железнодорожной линии будет открыто в 2026 году.


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