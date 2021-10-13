В ближайшие дни эксперты могут рекомендовать получение второй дозы Johnson&Johnson

В течение последней недели заболеваемость Covid-19 в стране выросла на 40%, почти такой же прирост и среди госпитализированных. Показатели заболеваемости продолжают расти, и пока что ничто не свидетельствует об улучшении ситуации.

"Мы предсказываем удвоение числа случаев в течение 12 дней. Это может быть 2700 случаев в день. Что относится к госпитализациям - и здесь ожидаем удвоения эпизодов в течение 14 дней, ориентировочно на 24 октября это может быть 180 случаев в день", - сказал Министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По-прежнему наибольший и самый быстрый быстрый прирост наблюдается в Латгале. Как и в прошлые недели, также в Центральном Видземе и Кулдигском крае. В топ-10 по заболеваемости сейчас находятся Резекне, Адажский край, Кулдигский край, Балвский край, Екабпилс, Саласпилс.

Абсолютное большинство случаев фиксируется среди непривитых жителей, проверяются два случая, когда скончались два пациента с Covid-19 с, возможно, поддельным сертификатом. Среди привитых тяжелое течение заболеваемости фиксировалось только у пенсионеров с хроническими заболеваниями.

Всего за прошедшую неделю инфекция была обнаружена почти 10 000 человек, по словам экспертов, они уже сейчас заразили еще 12 тысяч. Если введенные ограничения ожидаемого результата не дадут, то прогнозы на последующие недели печальны.