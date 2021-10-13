ReTV: В интернете предлагают поддельные ковид-сертификаты по 300 евро

ReTV провел эксперимент и получил такое же предложение - купить якобы легальный сертификат. Впрочем, никто не может гарантировать, что это не выманивание денег, однако ясно одно - если есть покупатель, то найдется и продавец.

"Оказалось, что купить сертификат проще простого. Вчера нашел инфо, сегодня уже отписали, 300 евро", - таким постом в соцсетях недавно поделился житель Даугавпилса Виктор Андрюшвекич.

Он рассказал "Новостям ReTV": "Я нашел эту информацию совсем случайно, в другой соцсети - в Twitter. Увидел, что и в еще одной соцсети есть объявление. Связался с людьми, которые это делают, было просто интересно".

Самому Виктору сертификат не нужен - он вакцинировался уже давно и призывает к этому и других. Однако из интереса он написал продавцам.

"Они объяснили и саму схему, как это происходит. Не знаю, действительно ли они делают эти сертификаты или это все-таки мошенничество. Но в любом случае оба варианта плохи и заслуживают осуждения".

"Новости ReTV" в Telegram задали пару вопросов Sertifikāti LV. Практически несколько секунд спустя был получен ответ, что

за поддельные сертификаты злоумышленники просят перечислить 300 евро через приложение Verso, а создать сертификат они обещают в течение недели.

Внимание привлекло то, что, цитата: "Оформляем документы о вакцинации в Словакии, а дальше с ними оформляем сертификаты в Латвии". В Национальной службе здравоохранения ReTV пояснили -

если вакцинироваться в любой стране, присоединившейся к общей системе сертификатов ЕС, то в этой стране автоматически и будет создан сертификат. А не так, как предлагают злоумышленники - документы о вакцинации попадают за границу, а сертификаты - в Латвию".

Комментарий Госполиции по поводу этого случая и продажи поддельных сертификатов был сухим: "Госполиция про данный случай проинформирована. Полиция проверяют все полученную или зафиксированную информацию в связи с возможной фиктивной вакцинацией, а также следит за ситуацией по всей Латвии. Но в данный момент от более обширных комментариев воздержимся".