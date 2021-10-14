У Левитса подтвержден коронавирус

У президента легкие симптомы Covid-19.

RUS TVNET уже сообщал, что вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.

Левитс лично связался с главой Эстонии Аларом Карисом, с которым на сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.

В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.

В связи с заболеванием Левитса отменен запланированный на 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию.

Напомним, Эгил Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от Covid-19 в феврале этого года вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился Covid-19 в конце сентября.