Чт, 14.10.2021
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Эгил Балдзенс, председатель LBAS
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У Левитса подтвержден коронавирус

Эгил Левитс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Несмотря не полный курс вакцинации, президент Латвии Эгил Левитс инфицировался Covid-19, сообщила руководитель медиацентра президентской канцелярии Юстина Дейчмане.

У президента легкие симптомы Covid-19.

RUS TVNET уже сообщал, что вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.

Левитс лично связался с главой Эстонии Аларом Карисом, с которым на сегодня была запланирована встреча в Рижском замке, чтобы разъяснить ситуацию и перенести встречу на другой раз.

В ходе беседы президент Эстонии согласился встретиться со спикером Сейма Инарой Мурниеце сегодня в 9:30.

В связи с заболеванием Левитса отменен запланированный на 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию.

Напомним, Эгил Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от Covid-19 в феврале этого года вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился Covid-19 в конце сентября.

В правительстве уже длительное время ведутся дискуссии о дополнительной вакцинации людей, которые прошли полный курс вакцинации. Пока правительство постановило начать в октябре дополнительную вакцинацию от Covid-19 людей старше 65 лет.


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